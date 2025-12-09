Войти
Минобороны Греции намерено закупить израильские РСЗО PULS

РСЗО PULS
РСЗО PULS.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 8 декабря. Парламент Греции 4 декабря одобрил закупку в Израиле 36 РСЗО PULS (Precise and Universal Launching System), сообщило со ссылкой на свои источники агентство Reuters.

Стоимость пакета оценивается в сумму около 650 млн. евро. Решение было принято в рамках рассчитанного до 2036 года долгосрочного плана модернизации Вооруженных сил Греции общей стоимостью около 28 млрд. евро.

Как подтвердил информированный высокопоставленный чиновник, парламентский комитет по обороне и иностранным делам одобрил закупку РСЗО PULS на закрытом заседании. Другой источник сообщил, что стоимость пакета может составить 650-700 млн. евро.

Ранее агентство Reuters сообщало о ведущихся представителями Греции и Израиля переговорах по закупке различных систем вооружения производства компании Elbit System.

Приобретение РСЗО позволит усилить защиту северо-восточной границы Греции с Турцией и островов в Эгейском море. Командование ВС Греции рассматривает покупку PULS в качестве важного сдерживающего фактора в многолетнем соперничестве с Турцией. Сделка должна включать производство компонентов в Греции.

В последние годы экономические и дипломатические связи Греции и Израиля усиливаются. Вооруженные силы двух стран провели несколько совместных учений. В настоящее время также обсуждается возможность покупки зенитной ракетной системы "Барак MX" стоимостью около 3 млрд. евро.

Как сообщал ЦАМТО, в базовой версии разработанная израильской Elbit Systems РСЗО PULS размещается на шасси с колесной формулой 6х6, но может использовать и шасси 8х8. Она оборудована артиллерийской частью с двумя ТПК, в каждом из которых находятся 18 ед. 122-мм РС AccuLAR или десять 160-мм РС. Возможна конфигурация контейнера с четырьмя 306-мм тактическими ракетами Extra (дальность полета до 150 км) или двумя 370-мм ОТР Predator Hawk (дальность полета от 50 до 300 км).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Израиль
Турция
Компании
Elbit Systems
Проекты
Военные учения
