Ракету "Союз-2.1б" готовят для запуска двух спутников "Аист-2Т" с Восточного

Съемка МКА «Аист-2Д»
Съемка МКА «Аист-2Д».
Источник изображения: АО «РКЦ «Прогресс»

На космодроме специалисты Роскосмоса подготавливают боковые и центральный блоки ракеты к сборке в "пакет"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты ведут подготовку ракеты-носителя "Союз-2.1б" для запуска двух космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т", который состоится в декабре с космодрома Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"На Восточном готовят ракету-носитель "Союз-2.1б" для запуска двух спутников "Аист 2Т" и попутных аппаратов. На космодроме специалисты Роскосмоса подготавливают боковые и центральный блоки ракеты к сборке в "пакет". После сборки последуют пневмоиспытания двигательных установок и автономные испытания системы измерения ракеты", - сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что параллельно производится подготовка других спутников. Также состоялась заправка разгонного блока "Фрегат" компонентами топлива и сжатыми газами.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" запланирован на 20 декабря. 

