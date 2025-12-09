Войти
ЦАМТО

Финансирование программы ВМС США по подлодкам увеличено на 3,23 млрд. долл.

346
0
0
Проект американской атомной подлодки класса Columbia
Проект американской атомной подлодки класса Columbia.
Источник изображения: © Фото : Public Domain

ЦАМТО, 8 декабря. Финансирование программы ВМС США по подводным лодкам в проекте оборонного бюджета на 2026 ф.г. увеличено более чем на 3,23 млрд. долл., следует из документа, оказавшегося в распоряжении "РИА Новости".

"По программе финансирования атомных подлодок класса Virginia добавлено 1,92 млрд. долл. Еще 615,9 млн. долл. направлены на предварительные закупки оборудования с длительными циклами изготовления для строительства АПЛ класса Virginia, а 700 млн. долл. – на предварительные закупки оборудования с длительными циклами изготовления для строительства ПЛАРБ класса Columbia", – говорится в проекте, где такие траты указаны как "расширение программы".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Virginia АПЛ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 06:55
  • 1
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 04:29
  • 11890
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"
  • 09.12 02:28
  • 4
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 08.12 19:32
  • 0
Еще один (технический)ответ на "Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 08.12 17:20
  • 0
Инфантилизм западных элит и его возможные последствия
  • 08.12 17:10
  • 0
Рубеж преткновения
  • 08.12 16:17
  • 19
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 08.12 13:00
  • 9
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 08.12 11:53
  • 2
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 08.12 09:29
  • 1
«Герани» с ракетами осложнили использование ВС ВСУ истребителей F-16
  • 08.12 09:22
  • 34
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 08.12 03:57
  • 0
Ответ на "«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 07.12 19:28
  • 1
«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?