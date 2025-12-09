Финансирование программы ВМС США по подлодкам увеличено на 3,23 млрд. долл.

ЦАМТО, 8 декабря. Финансирование программы ВМС США по подводным лодкам в проекте оборонного бюджета на 2026 ф.г. увеличено более чем на 3,23 млрд. долл., следует из документа, оказавшегося в распоряжении "РИА Новости".

"По программе финансирования атомных подлодок класса Virginia добавлено 1,92 млрд. долл. Еще 615,9 млн. долл. направлены на предварительные закупки оборудования с длительными циклами изготовления для строительства АПЛ класса Virginia, а 700 млн. долл. – на предварительные закупки оборудования с длительными циклами изготовления для строительства ПЛАРБ класса Columbia", – говорится в проекте, где такие траты указаны как "расширение программы".