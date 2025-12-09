Войти
"Калашников" оценил эффективность барражирующих боеприпасов "Куб-2" в 95%

Управляемый барражирующий боеприпас "КУБ-2" Официальный Telegram-канал концерна "Калашников"
Источник изображения: © Официальный Telegram-канал концерна "Калашников"

Концерн рассказал, что снаряды оснащены оптико-электронными системами, благодаря чему операторы наводят боеприпасы даже на движущиеся цели

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Эффективность применения управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) "Куб-2" по результатам апробации в зоне СВО составила 95%. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

"Куб-2" маневренны и оснащены оптико-электронными системами, благодаря чему операторы наводят боеприпасы даже на движущиеся цели. Их захват и поражение осуществляется как в ручном, так и в автоматическом режимах при помощи бортового вычислительного комплекса с элементами искусственного интеллекта, что делает УББ "Куб-2" невосприимчивыми к средствам РЭБ. Эффективность применения "Куб-2" по результатам апробации в зоне проведения специальной военной операции составила 95%", - говорится в сообщении.

Также в концерне сообщили о заключении крупных контрактов на производство и поставку заказчику управляемых барражирующих боеприпасов "Куб-2" и управляемых боеприпасов "Куб-10" и начале подготовки производственных площадок к их выполнению. 

