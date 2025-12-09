"Калашников" заключил контракты на поставку "Куб-2" и "Куб-10"

Концерн начал подготовку производственных площадок к их выполнению

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" заключил крупные контракты на производство и поставку заказчику управляемых барражирующих боеприпасов "Куб-2" и управляемых боеприпасов "Куб-10". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников" заключил очередные крупные контракты на производство и поставку заказчику управляемых барражирующих боеприпасов "Куб-2" и управляемых боеприпасов "Куб-10" и начал подготовку производственных площадок к их выполнению", - сообщили там.

В пресс-службе напомнили, что ранее "Калашников" получил разрешительные документы для поставок изделий на экспорт.

В концерне отметили, что боеприпасы "Куб-2" выпускаются с разными по массе боевыми частями. "Куб-2" малого класса предназначен для поражения живой силы и небронированной военной техники противника, а "Куб-2" среднего класса - для нанесения ударов по личному составу противника, стартовым позициям комплексов с беспилотными летательными аппаратами, площадкам базирования вертолетов, а также небронированной и легкобронированной военной технике.

В свою очередь "Куб-10" предназначен для поражения небронированной военной техники и бронетранспортеров, командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, объектов тылового обеспечения, частей и подразделений боевого и тылового обеспечений, полевых складов хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, стартовых позиций комплексов с БПЛА, самолетов вне укрытий на аэродромах базирования