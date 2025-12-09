Правительство Косово намерено приобрести вертолеты UH-60 "Блэк Хок"

ЦАМТО, 8 декабря. Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти в рамках празднования Дня Сил безопасности Косово (СБК) сообщил, что власти Косово находятся в процессе приобретения в США вертолетов UH-60 "Блэк Хок".

Как сообщает Jane's Defence Weekly, А.Курти не раскрыл дополнительные подробности о количестве, сроках и стоимости закупки.

Сообщение А.Курти последовало за сделанными в январе во время посещения завода по производству "Блэк Хок" в США заявлением министра обороны Косово Эюпа Македонджи. Тогда он сообщил, что Вашингтон предоставил косовским властям "зеленый свет" на реализацию третьего этапа реформирования Сил безопасности Косово, целью которого является превращение легковооруженных сил, предназначенных, главным образом, для реагирования на кризисы, в полноценные вооруженные силы численностью 5000 военнослужащих, которым потребуются более современные системы, включая вертолеты UH-60 и РЛС.

Ни Lockheed Martin, ни правительство США пока не прокомментировали планы Косово по приобретению вертолетов UH-60 "Блэк Хок", хотя по оценкам, небольшой балканской стране может потребоваться, как минимум, шесть вертолетов UH-60, которые станут первыми пилотируемыми авиационными платформами в составе СБК. Вертолеты могут применяться для выполнения различных задач, включая перевозку войск и грузов, поисково-спасательные операции и тушение пожаров с воздуха.

Оснащение СБК вертолетами "Блэк Хок" позволило бы унифицировать вертолетный парк Косово с дружественными балканскими странами, включая Албанию и Хорватию. Тем не менее, закупка может стать серьезной проблемой для Косово с точки зрения обеспечения и поддержки. Ограниченный оборонный бюджет может привести к реализации "албанского варианта", предусматривающего приобретения техники из состава ВС США.