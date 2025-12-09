ВС Индонезии получили самолет командования и управления "Фалкон-8X"

ЦАМТО, 8 декабря. Минобороны Индонезии официально передало ВС страны служебный самолет "Фалкон-8X" (Falcon 8X; р.н. A-0802) производства французской Dassault Aviation, выполненный в конфигурации самолета командования и управления.

Как сообщает Garuda TV, на церемонии передачи новой машины министр обороны Шафри Шамсуддин подчеркнул, что закупка является частью усилий по оптимизации военных операций, не связанных с военными действиями, включая ликвидацию последствий стихийных бедствий и тактические операции.

Ожидается, что новый самолет командования и управления обеспечит быстрое решение проблем контроля распределения помощи и координации действий войск в зонах стихийных бедствий и катастроф.

Источники в Минобороны заявили Garuda TV, что самолет оснащен новейшими технологиями системы боевого управления и разведки C4ISR.

Как уже сообщал ЦАМТО, Военно-воздушные силы Индонезии получили первый служебный самолет "Фалкон-7X", который был приобретен на вторичном рынке, в ноябре 2022 года. В индонезийских ВВС он получил серийный номер А-0707 и поступил в состав 17-й авиационной эскадрильи.

Как сообщалось в пресс-релизе ВВС Индонезии, второй самолет (тогда считалось, что это версия "Фалкон-7X") с регистрационным номером A-0802 прибыл в 17-ю авиационную эскадрилью, размещенную на авиабазе Халим Перданакусума (Восточная Джакарта), 29 августа 2024 года. Какие-либо дополнительные подробности не сообщались.

Теперь стало очевидно, что вторая машина является версией "Фалкон-8X" новой постройки и в течение года проходила дооснащение в Индонезии.