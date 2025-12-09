Войти
Flotprom

Новобранцы пополнили научно-производственные роты верфей ОСК

Судостроительный завод Северная верфь
Судостроительный завод Северная верфь.
Источник изображения: nordsy.spb.ru

Заводы "Северная верфь" и "Янтарь", входящие в Объединенную судостроительную корпорацию, приняли 50 новобранцев из научно-производственных рот ВМФ России. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным военного ведомства, в Петербурге группа новобранцев в количестве 30 человек отправилась в научно-производственную роту на "Северной верфи", а Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" принял 20 калининградцев, которые будут проходить службу в научно-производственной роте Балтийского флота.

В Минобороны отметили, что речь идет о молодых специалистах, обладающих профильным образованием, которые будут совмещать военную службу с работой на стратегически важных судостроительных предприятиях.

В ведомстве добавили, что новобранцы прошли тщательную медицинскую комиссию и тестирование для профессионального отбора. Им были выданы банковские карты для начисления денежного довольствия и комплект военной формы.

Представители Минобороны напомнили, что научно-производственная рота успешно функционирует также на заводе "Севмаш" в Северодвинске.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Севмаш
Проекты
БФ
