Швеция прекратит финансирование ряда стран, чтобы перенаправить средства Украине

ЦАМТО, 8 декабря. Шведские власти намерены прекратить финансирование ряда стран в рамках программ развития, чтобы перенаправить средства Украине, сообщил 5 декабря МИД королевства.

"Правительство приняло решение постепенно прекратить предоставление помощи в целях развития Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии, чтобы отдать приоритет Украине", – цитирует "РИА Новости" сообщение МИД.

По данным ведомства, перераспределение средств позволит увеличить помощь Украине до 10 млрд. шведских крон (около 1 млрд. долл.) в 2026 году.

МИД королевства также сообщил, что закрывает посольства в Боливии, Либерии и Зимбабве в связи с поэтапным прекращением программ развития с этими странами.

В июле шведские власти передали Украине около 180 млн. долл. за счет закрытия ряда программ помощи с Афганистаном, странами Азии и Океании, отмечает агентство.