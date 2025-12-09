Войти
ЦАМТО

Швеция прекратит финансирование ряда стран, чтобы перенаправить средства Украине

360
0
0
Флаг Швеции
Флаг Швеции.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Christian Holmér

ЦАМТО, 8 декабря. Шведские власти намерены прекратить финансирование ряда стран в рамках программ развития, чтобы перенаправить средства Украине, сообщил 5 декабря МИД королевства.

"Правительство приняло решение постепенно прекратить предоставление помощи в целях развития Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии, чтобы отдать приоритет Украине", – цитирует "РИА Новости" сообщение МИД.

По данным ведомства, перераспределение средств позволит увеличить помощь Украине до 10 млрд. шведских крон (около 1 млрд. долл.) в 2026 году.

МИД королевства также сообщил, что закрывает посольства в Боливии, Либерии и Зимбабве в связи с поэтапным прекращением программ развития с этими странами.

В июле шведские власти передали Украине около 180 млн. долл. за счет закрытия ряда программ помощи с Афганистаном, странами Азии и Океании, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Боливия
Зимбабве
Либерия
Мозамбик
Танзания
Украина
Швеция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 06:55
  • 1
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 04:29
  • 11890
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"
  • 09.12 02:28
  • 4
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 08.12 19:32
  • 0
Еще один (технический)ответ на "Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 08.12 17:20
  • 0
Инфантилизм западных элит и его возможные последствия
  • 08.12 17:10
  • 0
Рубеж преткновения
  • 08.12 16:17
  • 19
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 08.12 13:00
  • 9
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 08.12 11:53
  • 2
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 08.12 09:29
  • 1
«Герани» с ракетами осложнили использование ВС ВСУ истребителей F-16
  • 08.12 09:22
  • 34
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 08.12 03:57
  • 0
Ответ на "«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 07.12 19:28
  • 1
«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?