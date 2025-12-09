Войти
Американский флот выбрал новый тип десантных кораблей на базе LST-100

Источник изображения: topwar.ru

Согласно военной доктрине США, новый флот десантных кораблей имеет решающее значение для проведения экспедиционных операций, так как он позволит быстро развёртывать и передислоцировать относительно небольшие подразделения в отдалённые районы.

Для этого на протяжении многих лет ВМС и Корпус морской пехоты пытались получить новый класс вымпелов. Сначала эта программа называлась LAV («лёгкий десантный корабль»), затем LSM («средний десантный корабль»), но она была отменена в декабре 2024 года. Причины этого выбора озвучил адмирал Дэрил Кодл:

Концептуальный проект привёл к тому, что цены стали просто неподъемными. Мы, руководствуясь здравым смыслом, вернулись к основам и провели переоценку программы. Мы нашли проверенные конструкции, которые соответствуют требованиям КМП.

Требования к программе LSM:

Источник изображения: topwar.ru

Как заявляется, основой для нового класса средних десантных кораблей стал проект LST-100 голландского судостроителя Damen. Использование проверенного решения позволит, во-первых, не допустить волокиты, связанной с разработкой нового корабля, а во-вторых, избежать хронических проблем, с которыми сталкивалось американское судостроение в последнее время, обратившись к зарубежному поставщику.

Командование намерено получить первый из этих кораблей до конца десятилетия. Всего запланировано приобретение флота из 35 вымпелов LSM. Строительство первого корабля на базе LST-100 предполагается начать в 2026 году и получить его уже в 2029 году.

Концепт LST-100:

Источник изображения: topwar.ru

Ожидается, что эти корабли будут в основном использоваться в случае конфликтов в Тихоокеанском регионе для переброски относительно небольших подразделений морской пехоты, особенно между отдалёнными островами, без необходимости доступа к портовой инфраструктуре.

Корабль будет иметь водоизмещение около 4000 тонн и дальность плавания более 3400 морских миль. Как утверждают в Damen, базовая конструкция LST-100 имеет длину 100 м, ширину 16 м и может развивать до 14 узлов. Корабль со стандартным экипажем из 18 чел. может загружать и выгружать личный состав, технику и прочую матчасть прямо на берег через откидную аппарель в носовой части. На корме также имеется погрузочная рампа. Он может спускать на воду небольшие десантные катера и перемещать крупногабаритные грузы внутри корпуса с помощью палубного крана.

NNS Kada класса LST-100 ВМС Нигерии:

Источник изображения: topwar.ru

На корме имеется лётная палуба, на которой может разместиться вертолёт NH-90. В целом корабль способен перевозить до 234 военнослужащих и имеет 1020 м² грузового пространства.

В базовую конструкцию LST-100 не планируется вносить существенных изменений. По крайней мере один LST-100, который был построен на верфи Damen в ОАЭ, находится на вооружении ВМС Нигерии.

Концепт фрегата Constellation:

Источник изображения: topwar.ru

Важно отметить, что ВМС США уже намеревались получить новый класс фрегатов Constellation на базе существующего франко-итальянского проекта. Однако внесённые по указанию флота изменения привели к тому, что корабль стал принципиально другим. Это повлекло за собой задержки, рост затрат и другие проблемы. Всё это в конечном счёте завершилось отменой программы Constellation.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нигерия
ОАЭ
США
Продукция
NH90
Компании
Damen Shipyards
Проекты
Constellation
