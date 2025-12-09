Войти
ЦАМТО

В России появится центр информационного обеспечения ВТС

399
0
0
ФСВТС
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Источник изображения: web.archive.org

ЦАМТО, 8 декабря. Центр информационного обеспечения деятельности в области военно-технического сотрудничества с другими странами появится в России, следует из документа правительства, с которым ознакомилось "РИА Новости".

Кабмин распорядился создать АНО "Центр информационного обеспечения военно-технического сотрудничества" для повышения эффективности этой работы.

Основной целью новой организации будет оказание содействия Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России по комплексному информационно-аналитическому сопровождению военно-технического сотрудничества РФ с другими государствами.

ФСВТС будет осуществлять функции и полномочия единственного учредителя этого центра. Служба должна до 31 декабря 2025 года утвердить устав организации и обеспечить ее государственную регистрацию, а до 1 апреля 2026 года должны быть утверждены ключевые показатели эффективности деятельности центра на предстоящие 3 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
