IAI поставит ЗРК "Барак MX" ВВС Таиланда

ЦАМТО, 8 декабря. Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) объявила о заключении контракта на поставку командованию ВВС Таиланда зенитного ракетного комплекса "Барак MX".

В рамках контракта IAI поставит современные средства ПВО, обеспечив защиту воздушного пространства и территории Таиланда от тактических баллистических ракет и аэродинамических целей, включая БЛА, истребители и крылатые ракеты, на дальностях до 150 км.

Как заявил президент и главный исполнительный директор Israel Aerospace Industries Боаз Леви, система "Барак MX" станет для ВС Таиланда первым в истории средством ПВО средней дальности, обеспечивающим комплексную защиту как от баллистических, так и от аэродинамических угроз. Система была выбрана для закупки поскольку была признана соответствующей требованиям ВВС Таиланда, обеспечивая современные сетецентрические возможности и совместимость с имеющимися системами командования и боевого управления.

В состав ЗРК входят система командования и боевого управления (C2), многофункциональная РЛС (MMR) компании IAI, пусковые установки с зенитными управляемыми ракетами, машины пополнения боезапаса и машины обеспечения. Все компоненты размещены на высокомобильных платформах, что обеспечивает быстрое развертывание и оперативное реагирование на угрозы. Для обеспечения технического обслуживания и поддержки комплексов компания IAI сотрудничает с Thai Aviation Industries (TAI).

Компания не раскрывает подробности продажи, однако в ноябре Директорат логистики ВВС Таиланда опубликовал уведомление о выборе ЗРК "Барак MX", в котором было заявлено о намерении приобрести одну батарею "Барак MX" стоимостью 3,4 млрд. тайских батов (106,7 млн. долл.).

Целью закупки является выполнение требований программы "Проект развития обороны военной базы ВВС Таиланда". Программа направлена на приобретение к 2028 году наземной системы ПВО, обеспечивающей возможность поражения целей на дальностях около 56 км.

Проект усиления защиты авиабазы ВВС Таиланда был инициирован по итогам объявленного в мае тендера в связи с ростом угроз из-за конфликта с Камбоджей.

В программном документе ВВС Таиланда на 2025 год также изложены требования к нескольким системам ПВО на ближайшие пять лет. К ним относятся ЗРК ближнего действия с ЗУР с лазерным наведением, стационарные и самоходные системы борьбы с БЛА, а также интегрированный командный центр для поддержки обороны авиабазы.

Как сообщало ЦАМТО, "Барак MX" является модульной системой, позволяющей обеспечить многоуровневую защиту от различных воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты. В состав системы входят ракеты-перехватчики трех типов семейства "Барак". "Барак-MRAD" обеспечивает поражение целей на дальностях до 35 км, "Барак-LRAD" – на удалении до 70 км. "Барак-ER" поражает воздушные угрозы, включая баллистические, на дальностях до 150 км. Высота поражения целей – до 30 км.