Автономный необитаемый подводный аппарат UUV-300 НОАК.

Многоцелевой автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) UUV-300 имеет модификации UUV-300CB, UUV-300CD. Впервые демонстрационные модели изделий были представлены корпорацией Poly Technologies на азиатской оборонной выставке Defense Services Asia Show (DSA2024), прошедшей в Куала-Лумпуре, Малайзия. Предполагается, что UUV-300 создан на основе малой подводной лодки (ПЛ) HS U001, появившейся на военном параде в КНР в 2019 году. В настоящее время АНПА находятся на стадии разработки.

Общий вид малой ПЛ HS U001

Конструктивные особенности UUV-300

АНПА UUV-300 по форме представляет собой длинный обтекаемый цилиндрический корпус, покрытый различными датчиками. Такая конструктивная особенность призвана снизить сопротивление при движении под водой. Среди инновационных инженерных решений – устройство электронно-оптической разведки в передней части, мачта связи и полукруглый выступ в хвостовой части, который предположительно является крышкой люка системы вертикального пуска. Движительное устройство представляет собой электрическую установку малых размеров, что значительно экономит внутреннее пространство АНПА.

Общий вид автономного необитаемого подводного аппарата UUV-300CB

Тактико-технические характеристики UUV-300CB:

длина – 11,5 м;

диаметр – 1,6 м;

полное водоизмещение – 50 т;

глубина погружения – 300 м;

максимальная скорость – 12 узлов;

крейсерская скорость – 5 узлов;

дальность плавания – 724 км;

вооружение – две 324/380-мм торпеды, может нести ракету класса «поверхность-поверхность», 8-10 малых мин.

Связь осуществляется через сверхвысокочастотные, спутниковые (навигационная система BeiDou) и акустические каналы. АНПА UUV-300CB оборудован высокочастотным гидролокатором и оптоэлектронным перископом, сохраняет низкую акустическую сигнатуру, излучая менее 140 дБ.

Внутреннее устройство АНПА UUV-300CB

Тактико-технические характеристики UUV-300CD:

длина – 28 м;

диаметр – 2,5 м;

полное водоизмещение – 50 т;

глубина погружения – 200 м;

максимальная скорость – 10 узлов;

крейсерская скорость – 5 узлов;

дальность плавания – 600 км;

вооружение – четыре 324/380-мм торпеды (расположены по правому и левому борту).

Особенности оперативного использования

Китайские специалисты предполагают применять автономный необитаемый аппарат UUV-300 для выполнения одиночных и групповых задач по разведке, постановке морских мин, обнаружению, идентификации, отслеживанию и уничтожению целей на воде, под водой и на суше.

АНПА могут транспортироваться тяжелыми кораблями и вести бой с надводных судов или подводных лодок, что увеличивает показатели скрытности и радиуса действия.

Выгрузка UUV-300CB из отсека ПЛ

Преимущества

Китайские специалисты выделяют следующие преимущества АНПА UUV-300:

– небольшой размер и малый вес;

– высокая скрытность;

– малошумность;

– низкая себестоимость производства;

– высокая автономность;

– высокая дальность (при оснащении атомной энергетической установкой);

– высокая маневренность на водной поверхности;

– выполнение задач без учета людских потерь.

Ход дальнейших разработок

Следующим этапом модернизации АНПА является внедрение в управление UUV-300 интеллектуальных алгоритмов, призванных повысить точность навигации, увеличить глубину погружения и тем самым снизить вероятность обнаружения. Для увеличения дальности плавания и расширения радиуса действия предполагается оснащение UUV-300 ядерной энергетической установкой.

Китайские инженеры также активно работают над оснащением АНПА ядерным зарядом, что значительно повысит боевой потенциал изделия. В таком случае появится возможность применения UUV-300 в ходе ударных операций вблизи морского побережья США, результатами чего станут высокий летальный исход, затопление городов вследствие вызванного взрывом цунами и радиационное загрязнение. На данный момент система ПРО США не оснащена функциями раннего оповещения о подводных средствах поражения, поэтому вероятность перехвата ракеты минимальна.

Китайские разработчики также продолжают деятельность по проверке и улучшению качества связи для безопасной и эффективной работы UUV-300. Одной из инновационных идей, предлагаемых к реализации, является создание необитаемого подводного аппарата бионической формы с применением природных материалов (акулья или китовая кожа).

Общая оценка значимости АНПА UUV-300

Китайские аналитики отмечают, что разработка UUV-300 знаменует технологический прорыв в области подводной энергетики КНР. АНПА отводится серьезное значение в предполагаемых военных конфликтах, планируется запуск серийного производства после прохождения сертификационных испытаний для вооружения действующих частей НОАК и экспорта изделия.

Источник: специализированные китайские военно-технические издания