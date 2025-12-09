Войти
Военное обозрение

Показано «качество» изготовления британской бронемашины Ajax

357
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Качество проектирования и производства ББМ Ajax, заказанной британской армией, на протяжении всего периода реализации проекта является предметом серьёзных разбирательств. Вся программа регулярно подвергается критике и позиционируется как «системный сбой в управлении».

Наиболее серьёзной проблемой являются чрезмерный шум и вибрация, которые вызывают у членов экипажа такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, рвота и отёк суставов. На первых порах разрешалось управлять машинами только 105 минут подряд и на скорости ниже 20 миль в час (до 32 км/ч).

Также вибрация приводит к проблематичности ведения точного огня из 40-мм пушки во время движения машины. Машина оказалась не способна преодолевать препятствия высотой более 20 см, что стало следствием дефективности конструкции.

В ходе производства возникли серьёзные проблемы с контролем качества. Так, первые 100 корпусов, изготовленные в Испании, имели такие проблемы, как несоответствие длины и непараллельность бортов, что потребовало от компании GDLS-UK проведения трудоёмкого ремонта. Также сообщалось о некачественных сварке и прокладке кабелей.

Судя по недавно показанным в сети кадрам, на которых, запечатлена машина, видимо, из новой партии, проблемы с качеством производства никуда не делись. Но это лишь вершина айсберга.

Несмотря на постоянные проблемы и задержки (первоначально планировалось, что Ajax поступит на вооружение в 2017 году), британская армия объявила о достижении ББМ начальной боевой готовности (IOC) 6 ноября 2025 года. Однако вскоре после этого командование было вынуждено приостановить все учения с использованием этой машины из-за новой волны травм, связанных с шумом и вибрацией, среди солдат во время учений, прошедших в конце ноября. Было начато новое расследование. При этом армии уже передано свыше 160 бронемашин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 06:55
  • 1
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 04:29
  • 11890
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"
  • 09.12 02:28
  • 4
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 08.12 19:32
  • 0
Еще один (технический)ответ на "Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 08.12 17:20
  • 0
Инфантилизм западных элит и его возможные последствия
  • 08.12 17:10
  • 0
Рубеж преткновения
  • 08.12 16:17
  • 19
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 08.12 13:00
  • 9
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 08.12 11:53
  • 2
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 08.12 09:29
  • 1
«Герани» с ракетами осложнили использование ВС ВСУ истребителей F-16
  • 08.12 09:22
  • 34
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 08.12 03:57
  • 0
Ответ на "«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 07.12 19:28
  • 1
«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?