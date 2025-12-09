Показано «качество» изготовления британской бронемашины Ajax

Источник изображения: topwar.ru

Качество проектирования и производства ББМ Ajax, заказанной британской армией, на протяжении всего периода реализации проекта является предметом серьёзных разбирательств. Вся программа регулярно подвергается критике и позиционируется как «системный сбой в управлении».

Наиболее серьёзной проблемой являются чрезмерный шум и вибрация, которые вызывают у членов экипажа такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, рвота и отёк суставов. На первых порах разрешалось управлять машинами только 105 минут подряд и на скорости ниже 20 миль в час (до 32 км/ч).

Также вибрация приводит к проблематичности ведения точного огня из 40-мм пушки во время движения машины. Машина оказалась не способна преодолевать препятствия высотой более 20 см, что стало следствием дефективности конструкции.

В ходе производства возникли серьёзные проблемы с контролем качества. Так, первые 100 корпусов, изготовленные в Испании, имели такие проблемы, как несоответствие длины и непараллельность бортов, что потребовало от компании GDLS-UK проведения трудоёмкого ремонта. Также сообщалось о некачественных сварке и прокладке кабелей.

Судя по недавно показанным в сети кадрам, на которых, запечатлена машина, видимо, из новой партии, проблемы с качеством производства никуда не делись. Но это лишь вершина айсберга.

Несмотря на постоянные проблемы и задержки (первоначально планировалось, что Ajax поступит на вооружение в 2017 году), британская армия объявила о достижении ББМ начальной боевой готовности (IOC) 6 ноября 2025 года. Однако вскоре после этого командование было вынуждено приостановить все учения с использованием этой машины из-за новой волны травм, связанных с шумом и вибрацией, среди солдат во время учений, прошедших в конце ноября. Было начато новое расследование. При этом армии уже передано свыше 160 бронемашин.