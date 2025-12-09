Легендарный танк-ветеран Т-55 на СВО стал БТРом и спасает жизни бойцов

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В ходе специальной военной операции в боевых порядках российских войск неоднократно были замечены тяжелые БТР, переделанные из танков, как правило, получивших повреждения башен.

Под такие бронетранспортеры приспосабливались Т-62, Т-72 и Т-80. А теперь, судя по появившимся в Сети изображениям, под эти цели задействовали шасси легендарных средних танков-ветеранов Т-55.

Мы неоднократно рассказывали об этих боевых машинах на СВО, в основном, они выполняют задачи по уничтожению вражеских целей с закрытых огневых позиций, теперь "пятьдесят пятый" осваивает для себя роль средства доставки пехоты.

Для этого на нем смонтировали "мангал", решетчатые экраны, за которыми, по всей видимости, находится защищенная рубка для бойцов, переднюю часть прикрывают цепи. На крыше видно устройство радиоэлектронной борьбы.

У такого образца по сравнению с легкобронированной техникой больше шансов уцелеть на поле боя и сохранить жизни солдат.

Т-55 ранее рассматривался как платформа для БТР, можно вспомнить омские разработки 90-х годов. Правда тогда в целом удачная машина с хорошей защитой и приличной огневой мощью так и осталась опытным образцом.

Лев Романов