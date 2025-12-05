Войти
Военное обозрение

Австралийские вертолёты Tiger ARH нужны Киеву против российских «Гераней»

199
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Киев хочет получить австралийские ударные вертолеты Tiger ARH, которые армия списывает в рамках перехода на американские AH-64E Apache. Канберра уже получила соответствующий запрос.

Киевский режим намерен получить от Австралии списанные вертолеты Tiger ARH. Представители Украины направили запрос правительству Австралии, которое как раз готовит к передаче очередной пакет военной помощи. В Киеве понадеялись, что австралийцы долго думать не будут и включат вертолеты в военную помощь. Однако в Канберре решили не торопиться и рассмотреть этот вопрос отдельно.

Несмотря на то, что вертолеты Tiger ARH выводятся из эксплуатации, технически они полностью исправны, а их ресурс рассчитан до 2040 года. К тому же ресурс можно продлить. Отказ австралийцев от многоцелевого разведывательно-ударного вертолёта Tiger ARH разработки франко-германского консорциума Eurocopter обусловлен некоторыми недостатками, выявленными в процессе эксплуатации. В принципе, вертолет критиковали еще на этапе закупки из-за постоянных сбоев в программном обеспечении, а также сложного обслуживания и частых поломок.

Украина же хочет эти вертолеты использовать исключительно как средство охоты на российские ракеты и дроны-камикадзе типа «Герань». Как заявляют в Киеве, с помощью вертолетов удается сбивать до 40% от общего числа перехваченных дронов. Особенно эффективно работают они на малых высотах.

Пока в Канберре решение не приняли, но в Киеве надеются, что в ближайшее время Австралия все же передаст вертолеты Украине. Желательно бесплатно и с доставкой в Европу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Украина
Продукция
AH-64
Компании
Airbus Helicopters
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.12 05:03
  • 11819
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.12 03:46
  • 0
Комментарий к ""Алмаз-Антей": ни одна зарубежная ПВО не конкурент для С-400 в ее классе"
  • 05.12 03:16
  • 4
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 05.12 00:16
  • 3
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 05.12 00:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о планах Индии купить российские С-500"
  • 04.12 23:55
  • 1
Фирма из США представила новый автономный надводный беспилотник
  • 04.12 23:37
  • 1
Генштаб Польши одобрил покупку за один доллар 250 американских БТР Stryker
  • 04.12 20:55
  • 0
Комментарий к "Индия запросит у России пять эскадрилий С-400"
  • 04.12 19:41
  • 2
Индия запросит у России пять эскадрилий С-400
  • 04.12 19:29
  • 3
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 04.12 19:10
  • 2
Стало известно о планах Индии купить российские С-500
  • 04.12 17:52
  • 18
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 04.12 11:34
  • 0
США запускают программу доминирования в сфере дронов стоимостью $1 млрд
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"