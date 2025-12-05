Австралийские вертолёты Tiger ARH нужны Киеву против российских «Гераней»

Источник изображения: topwar.ru

Киев хочет получить австралийские ударные вертолеты Tiger ARH, которые армия списывает в рамках перехода на американские AH-64E Apache. Канберра уже получила соответствующий запрос.

Киевский режим намерен получить от Австралии списанные вертолеты Tiger ARH. Представители Украины направили запрос правительству Австралии, которое как раз готовит к передаче очередной пакет военной помощи. В Киеве понадеялись, что австралийцы долго думать не будут и включат вертолеты в военную помощь. Однако в Канберре решили не торопиться и рассмотреть этот вопрос отдельно.

Несмотря на то, что вертолеты Tiger ARH выводятся из эксплуатации, технически они полностью исправны, а их ресурс рассчитан до 2040 года. К тому же ресурс можно продлить. Отказ австралийцев от многоцелевого разведывательно-ударного вертолёта Tiger ARH разработки франко-германского консорциума Eurocopter обусловлен некоторыми недостатками, выявленными в процессе эксплуатации. В принципе, вертолет критиковали еще на этапе закупки из-за постоянных сбоев в программном обеспечении, а также сложного обслуживания и частых поломок.

Украина же хочет эти вертолеты использовать исключительно как средство охоты на российские ракеты и дроны-камикадзе типа «Герань». Как заявляют в Киеве, с помощью вертолетов удается сбивать до 40% от общего числа перехваченных дронов. Особенно эффективно работают они на малых высотах.

Пока в Канберре решение не приняли, но в Киеве надеются, что в ближайшее время Австралия все же передаст вертолеты Украине. Желательно бесплатно и с доставкой в Европу.