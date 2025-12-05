Белоусов назвал партнерство РФ и Индии залогом равновесия в Южно-Азиатском регионе

Войти
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Минобороны России

Глава российского оборонного ведомства добавил, что заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству будет способствовать укреплению отношений двух стран в области обороны

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Партнерство России и Индии является залогом равновесия в Южно-Азиатском регионе и глобальной безопасности. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

"Наши двусторонние отношения носят стратегический характер. Партнерство с Индией является залогом равновесия в Южно-Азиатском регионе и глобальной безопасности в целом", - подчеркнул Белоусов, слова которого приводят в Минобороны РФ.

Глава российского оборонного ведомства добавил, что встреча будет способствовать укреплению российско-индийских отношений в области обороны. "Убежден, что наша встреча будет способствовать укреплению российско-индийских отношений в области обороны и безопасности. Наши страны связывает крепкая, проверенная временем дружба, основанная на взаимном уважении", - заключил Белоусов.

В составе российской делегации в заседании приняли участие также представители российского оборонно-промышленного комплекса. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Страны
Индия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
