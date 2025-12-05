ВКС Испании получат первые три истребителя "Тайфун" Транш-4 в начале 2026 года

ЦАМТО, 4 декабря. ВКС Испании получат первые три истребителя "Тайфун" Транш-4 в рамках первого этапа программы Halcon (Halcon I) в начале 2026 года.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на заявление начальника штаба ВКС генерала Франсиско Брако Карбо в ходе пресс-конференции 2 декабря в штаб-квартире ВКС в Мадриде, первые три истребителя по программе Halcon I, которая включает поставку в общей сложности 20 самолетов, прибудут в начале 2026 года на авиабазу "Альбасете", где базируется 14-е авиакрыло.

Программа Halcon I была одобрена в 2022 году и предусматривает поставку 16 одноместных и четырех двухместных истребителей. Вторая программа, Halcon II, включает еще 25 машин.

В этом году министр обороны Маргарита Роблес официально объявила, что Альбасете станет базой для получения первых самолетов "Тайфун" Транш-4 и 14-е авиакрыло уже готовится к приемке новых самолетов.

Все 45 самолетов по проектам Halcon I и Halcon II имеют схожие характеристики. Они будут оснащены передовой авионикой, ракетами Brimstone класса "воздух-земля" и Meteor класса "воздух-воздух". ВКС также планируют включить в пакет вооружения новых самолетов системы, которые в настоящее время используются только на F/A-18, такие как крылатые ракеты большой дальности Taurus, а также другое уже приобретенное оборудование.

В настоящее время на вооружении ВКС Испании состоят 69 истребителей "Тайфун" (17 ед. версии Транш-1, 32 ед. версии Транш-2, 20 ед. версии Транш-3), которые размещены на авиабазах "Морон" (11-е авиакрыло) и "Лос-Льянос" (14-е авиакрыло). Таким образом, два новых заказа увеличат парк истребителей "Тайфун" до 114 ед. к 2035 году.

Как уже сообщал ЦАМТО, компания Airbus Defence and Space объявила о подписании правительством Испании контракта на поставку 25 истребителей "Тайфун" (также носят обозначение EF2000 и "Еврофайтер") 20 декабря 2024 года. Контракт подписан с Агентством НАТО по управлению программой разработки, производства и обслуживания истребителей "Тайфун" и "Торнадо" (NETMA).

Заказ, реализуемый в рамах программа Halcon II, предполагает поставку 21 одноместного и четырех двухместных самолетов C.16 (обозначение в составе ВКС Испании) последней версии Транш-4+ для замены части из 91 состоящего на вооружении самолета EF-18A/B "Хорнет". Поставка первого нового самолета запланирована на 2030 год, а последнего – на 2035 год.

Данное соглашение следует за подписанным в 2022 году контрактом на 20 истребителей версии Транш-4 по программе Halcon I. Бюджет этой программы составляет 2,636 млрд. евро. Поставки этой партии самолетов начнутся в 2026 году (три самолета – в 2026 году, пять – в 2027 году, шесть – в 2028 году, четыре – в 2029 году и два – в 2030 году).

Приобретение дополнительных истребителей "Тайфун" по программе Halcon II было одобрено правительством Испании в сентябре 2023 года. Бюджет программы составляет 4 млрд. евро. Все истребители "Тайфун" для ВКС Испании будут собраны, испытаны и переданы заказчику на предприятии Airbus в Хетафе (Мадрид, Испания). В процессе производства участвуют основные национальные оборонные и технологические компании.

Министерство обороны также выделило 2,25 млрд. евро на программу модернизации и поддержки истребителей "Тайфун" до 2026 года.