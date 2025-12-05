В Великобритании приступили к производству первого судна снабжения нового поколения

В среду, 3 декабря, на верфи Appledore в Северном Девоне состоялась церемония резки стали для первого судна тылового обеспечения типа FSS, предназначенного для Королевского военно-морского флота. Как сообщает Naval News, старт строительству головного корпуса положил министр оборонной промышленности Люк Поллард.

Глава вспомогательной службы Королевского флота коммодор Сэм Шатток объявил, что первое судно получит наименование Resurgent, что в переводе с английского означает "Возродившийся".

Резка стали для головного судна тылового снабжения типа FSS, Великобритания Navantia UK

Министерство обороны Великобритании официально заключило с консорциумом Team Resolute контракт на поставку трех судов тылового обеспечения в рамках программы Fleet Solid Support (FSS) в январе 2023 года. Стоимость сделки оценили в 1,6 млрд фунтов стерлингов (1,97 млрд долларов по курсу на тот момент).

Консорциум Team Resolute объединил британские верфи Harland & Wolff и конструкторскую компанию BMT, а также местное подразделение испанской Navantia.

Финансовое положение Harland & Wolff привело к тому, что компанию в этом году выкупила Navantia и взяла на себя основные обязательства по выполнению контракта на поставку новых судов снабжения.

Программа FSS задумана как ключевой компонент развития вспомогательных сил Королевского флота. Эти суда предназначены для доставки боеприпасов, продовольствия, запчастей и других грузов военно-морским силам в море, что делает их жизненно важным элементом авианосных ударных групп. Вместимость судов составит 100 человек экипажа и до 80 дополнительных сотрудников, отвечающих за управление вертолетами, быстроходными катерами или за выполнение других задач. Помимо пополнения запасов, суда FSS смогут поддерживать операции по борьбе с пиратством и терроризмом в сотрудничестве с союзниками Великобритании.

Суда построят на базе проекта, разработанного британской компанией BMT. Длина каждого судна составит 216 метров, ширина – 34,5 метра, водоизмещение – 39 000 тонн. Максимальная скорость – 19 узлов. Площадь грузового пространства – 9000 кв. метров.

На верфи Appledore в Северном Девоне будут строиться носовые секции новых судов снабжения, каждая из которых состоит из трех отдельных блоков. Сейчас на этом предприятии работают 200 человек, включая 20 стажеров, принятых в штат в этом году в партнёрстве с колледжем Петрок.

Производство кормовой части возьмет на себя верфь Navantia в Кадисе, а окончательная сборка судов и строительство средней части будет осуществляться на заводе Harland & Wolff в Белфасте.