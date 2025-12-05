Олимпиада «Высокоточных комплексов» поможет школьникам поступить в ведущие технические вузы

Для получения дополнительных баллов старшеклассникам предстоит решить задачи по физике, математике, информатике, а также инженерные задачи на проверку логического мышления

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех и МГТУ «СТАНКИН» 20 декабря проведут межрегиональную олимпиаду для школьников. Она позволит им получить дополнительные баллы, которые зачтут при поступлении в технические вузы. Принять участие в «Высокоточной олимпиаде» смогут ученики 10-11 классов в восьми российских городах от Москвы до Барнаула.

Участникам предстоит решить по две задачи по физике, математике и информатике. Кроме того, олимпиада содержит две инженерные задачи на проверку логического мышления. Победителям и призерам зачтут дополнительные баллы в качестве индивидуальных достижений при поступлении в вузы, на базе которых они участвовали в олимпиаде.

«Подготовка специалистов нового поколения невозможна без тесной связи всех предприятий Госкорпорации Ростех с ведущими техническими вузами. Эта работа выстраивается системно — в рамках комплексной программы подготовки кадров, разработанной Корпорацией. „Высокоточная олимпиада“ для школьников 10-11 классов стала результатом нашего партнерства с МГТУ „СТАНКИН“, с которым „Высокоточные комплексы“ связывают и другие проекты. Предприятия холдинга из разных городов от Москвы до Барнаула договорились с вузами-партнерами о проведении олимпиады на их базе. Подобный проект мы проводим впервые — и сразу с широкой географией», — отметили в холдинге «Высокоточные комплексы».

В Москве межрегиональная олимпиада пройдет в МГТУ «СТАНКИН», в Туле — на базе Тульского государственного университета, в Коврове — в Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярева. Коломенский институт (филиал) Московского политехнического университета откроет свои двери для старшеклассников в Коломне. В Поволжье школьники смогут принять участие в олимпиаде в Саратовском государственном техническом университете им. Ю.А. Гагарина и в Энгельсском технологическом институте, в Зауралье — в Курганском государственном университете, в Сибири — в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова (Барнаул).

«Мы убеждены, что мероприятие позволит раскрыть свой потенциал талантливым ребятам, которые увлекаются точными науками. Победителей и призеров ждут не только подарки, но и дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение, в котором они писали олимпиаду. Это отличная возможность попасть в ведущие технические вузы страны», — добавили в холдинге.

Узнать об олимпиаде и зарегистрироваться для участия можно на сайте https://priem.stankin.ru/vysokotochnaya_olimpiada. Количество участников олимпиады ограничено.

С 2013 года при поддержке Госкорпорации Ростех проводится инженерная олимпиада «Звезда», призванная развивать у школьников инженерное мышление и интерес к научно-техническому творчеству. Победители получают льготы при поступлении в ведущие вузы России, включая университеты Ростеха и опорные вузы Союза машиностроителей России.

В 2024/25 учебном году в состязании приняли участие 580 963 школьника — это на 27% больше, чем годом ранее. В финал вышли более 77 тысяч учащихся, а 7639 стали победителями и призерами, что сделало «Звезду» самой масштабной негосударственной инженерной олимпиадой страны.