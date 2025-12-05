Lockheed Martin передала ВМС США корабль LCS-31 "Кливленд" класса "Фридом"

ЦАМТО, 4 декабря. Командование ВМС США сообщило о состоявшейся на верфи Fincantieri Marinette Marine в Маринетт (шт.Висконсин) церемонии приемки боевого корабля прибрежной зоны LCS-31 "Кливленд" класса "Фридом".

(LCS-31) "Кливленд" является 16-м и последним кораблем класса "Фридом", построенным консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, проектировщик Gibbs & Cox, а также компании-субподрядчики в 42 штатах. Церемония закладки киля LCS-31 состоялась 18 июня 2021 года, крещения и спуска на воду – 15 апреля 2023 года.

Согласно планам, корабль войдет в боевой состав американского флота в начале 2026 года. LCS-31 будет размещен на базе в Мейпорте (шт.Флорида).

LCS – это надводный боевой корабль ВМС США, предназначенный для выполнения широкого спектра боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

Строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль, LCS-1 "Фридом", был заложен на верфи Marinette Marine в июне 2005 года и вошел в боевой состав американского флота в ноябре 2008 года. С этого момента командование ВМС США приняло 16 кораблей класса "Фридом".

Головной корабль серии, LCS-1 "Фридом", был выведен из боевого состава американского флота в сентябре 2021 года. В августе 2023 года из состава флота был выведен LCS-11 "Сиу Сити", а в сентябре – LCS-5 "Милуоки", (LCS-7) "Детройт" и (LCS-9) "Литтл Рок". Вывод кораблей серии из боевого состава флота объясняется техническими проблемами и неудачной конструкцией, которая не позволяет кораблям класса "Фридом" вести боевые действия с равным противником, в первую очередь, ВМС НОАК. Предположительно, большая часть списанных кораблей будет продана зарубежным союзникам США.