Беларусь и Алжир укрепляют сотрудничество в военно-технической сфере

ЦАМТО, 4 декабря. Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус в составе государственной делегации 2-3 декабря принял участие в официальном визите президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Алжир.

Визит был насыщенным: состоялись многочисленные встречи и переговоры. Их ключевыми итогами стали встреча Дмитрия Пантуса с начальником Генерального штаба Национальной народной армии Алжира генералом армии Саидом Шанегрихой и подписание в присутствии глав государств Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между правительствами двух стран.

С целью определения наиболее перспективных направлений и обсуждения конкретных двусторонних взаимовыгодных проектов в ближайшее время будет создана Совместная межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству.

Алжир является одним из важнейших региональных партнеров Республики Беларусь в военно-технической сфере. Данный визит заложил нормативную правовую основу данного сотрудничества и позволил обсудить перспективные проекты, направленные на повышение обороноспособности двух государств.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.