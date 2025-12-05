Власти Бельгии одобрили покупку УТС PC-7 MKX

ЦАМТО, 4 декабря. Швейцарская компания Pilatus Aircraft Ltd. сообщила, что правительство Бельгии выбрало систему подготовки на базе самолета PC-7 MKX в качестве нового решения для обучения пилотов ВВС страны.

С компанией будет заключен комплексный 20-летний контракт на предоставление услуг обучения на базе PC-7 MKX.

Парк из 18 самолетов PC-7 MKX с интегрированной наземной системой подготовки заменит применяемые в настоящее время учебно-тренировочные самолеты основной подготовки. Начало поставок запланировано на 2027 год.

Стоимость поставки пока не раскрывается, однако ранее СМИ сообщали, что она составит около 40 млн. евро в год. Как заявлено, комплексное решение для обучения включает 18 самолетов, современные наземные средства обучения, образуя полностью интегрированную систему. Pilatus поставит современные тренажеры, компьютерные учебные платформы, системы планирования и анализа полетов. Совместно со своими бельгийскими партнерами Sabena Engineering и AG Real Estate компания построит новую и модернизирует имеющуюся инфраструктуру на авиабазе "Бовешен" и обеспечит ее поддержку в течение следующих 20 лет.

Бельгийская промышленность будет играть важную роль в строительстве и обслуживании объектов, а также в предоставлении комплексной поддержки при эксплуатации самолетов.

Обучение планируется начать в 2028 году после поставки оборудования, создания инфраструктуры и подготовки инструкторов.

Новые PC-7 MKX заменят устаревшие УТС SF-260, которые эксплуатировались около 55 лет. Последний самолет данного типа будет снят с вооружения в 2027 году.

Как сообщал ЦАМТО, Бельгия стала третьим в регионе государством, которое выбрало PC-7 MKX для обучения пилотов военной авиации. В феврале 2025 года командование ВВС Нидерландов стало первым заказчиком УТС PC-7 MKX, подписав контракт на поставку восьми машин данного типа. В марте 2025 года Министерство ВС Франции разместило заказ на поставку 22 самолетов PC-7 MKX для подготовки пилотов ВКС Франции.

Длина двухместного PC-7 MKX составляет 10,26 м, размах крыла – 10,46 м, максимальная взлетная масса – 2,85 т, максимальная высота полета – 25000 футов, максимальная скорость полета – 0,6М. PC-7 MKX отличается новым дизайном кабины на основе комплекта авионики Garmin G3000 PRIME. Самолет оснащен двигателем PT6A-25C мощностью 700 л.с. компании Pratt & Whitney Canada, развивает скорость до 556 км/ч и обеспечивает низкие эксплуатационные расходы. PC-7 MKX оснащен современной авионикой, цифровой кабиной и совместим со стандартами обучения НАТО.