Войти
ЦАМТО

Власти Бельгии одобрили покупку УТС PC-7 MKX

182
0
0
Прототип турбовинтового учебно-тренировочного самолета Pilatus PC-7 MKX (швейцарская регистрация НВ-ННН, серийный номер 1000), 14.11.2021
Прототип турбовинтового учебно-тренировочного самолета Pilatus PC-7 MKX (швейцарская регистрация НВ-ННН, серийный номер 1000), 14.11.2021.
Источник изображения: Pilatus Aircraft

ЦАМТО, 4 декабря. Швейцарская компания Pilatus Aircraft Ltd. сообщила, что правительство Бельгии выбрало систему подготовки на базе самолета PC-7 MKX в качестве нового решения для обучения пилотов ВВС страны.

С компанией будет заключен комплексный 20-летний контракт на предоставление услуг обучения на базе PC-7 MKX.

Парк из 18 самолетов PC-7 MKX с интегрированной наземной системой подготовки заменит применяемые в настоящее время учебно-тренировочные самолеты основной подготовки. Начало поставок запланировано на 2027 год.

Стоимость поставки пока не раскрывается, однако ранее СМИ сообщали, что она составит около 40 млн. евро в год. Как заявлено, комплексное решение для обучения включает 18 самолетов, современные наземные средства обучения, образуя полностью интегрированную систему. Pilatus поставит современные тренажеры, компьютерные учебные платформы, системы планирования и анализа полетов. Совместно со своими бельгийскими партнерами Sabena Engineering и AG Real Estate компания построит новую и модернизирует имеющуюся инфраструктуру на авиабазе "Бовешен" и обеспечит ее поддержку в течение следующих 20 лет.

Бельгийская промышленность будет играть важную роль в строительстве и обслуживании объектов, а также в предоставлении комплексной поддержки при эксплуатации самолетов.

Обучение планируется начать в 2028 году после поставки оборудования, создания инфраструктуры и подготовки инструкторов.

Новые PC-7 MKX заменят устаревшие УТС SF-260, которые эксплуатировались около 55 лет. Последний самолет данного типа будет снят с вооружения в 2027 году.

Как сообщал ЦАМТО, Бельгия стала третьим в регионе государством, которое выбрало PC-7 MKX для обучения пилотов военной авиации. В феврале 2025 года командование ВВС Нидерландов стало первым заказчиком УТС PC-7 MKX, подписав контракт на поставку восьми машин данного типа. В марте 2025 года Министерство ВС Франции разместило заказ на поставку 22 самолетов PC-7 MKX для подготовки пилотов ВКС Франции.

Длина двухместного PC-7 MKX составляет 10,26 м, размах крыла – 10,46 м, максимальная взлетная масса – 2,85 т, максимальная высота полета – 25000 футов, максимальная скорость полета – 0,6М. PC-7 MKX отличается новым дизайном кабины на основе комплекта авионики Garmin G3000 PRIME. Самолет оснащен двигателем PT6A-25C мощностью 700 л.с. компании Pratt & Whitney Canada, развивает скорость до 556 км/ч и обеспечивает низкие эксплуатационные расходы. PC-7 MKX оснащен современной авионикой, цифровой кабиной и совместим со стандартами обучения НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Нидерланды
Франция
Швейцария
Продукция
PC-7
Компании
Pilatus Aircraft
Pratt&Whitney
Проекты
NATO
Военные учения
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.12 05:03
  • 11819
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.12 03:46
  • 0
Комментарий к ""Алмаз-Антей": ни одна зарубежная ПВО не конкурент для С-400 в ее классе"
  • 05.12 03:16
  • 4
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 05.12 00:16
  • 3
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 05.12 00:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о планах Индии купить российские С-500"
  • 04.12 23:55
  • 1
Фирма из США представила новый автономный надводный беспилотник
  • 04.12 23:37
  • 1
Генштаб Польши одобрил покупку за один доллар 250 американских БТР Stryker
  • 04.12 20:55
  • 0
Комментарий к "Индия запросит у России пять эскадрилий С-400"
  • 04.12 19:41
  • 2
Индия запросит у России пять эскадрилий С-400
  • 04.12 19:29
  • 3
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 04.12 19:10
  • 2
Стало известно о планах Индии купить российские С-500
  • 04.12 17:52
  • 18
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 04.12 11:34
  • 0
США запускают программу доминирования в сфере дронов стоимостью $1 млрд
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"