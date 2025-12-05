Индия успешно протестировала систему катапультирования для истребителей

Источник изображения: topwar.ru

Организация оборонных исследований и разработок DRDO (Индия) успешно протестировала высокоскоростную систему катапультирования для истребителей. Они проводились с использованием специальных салазок на реактивном ускорителе.

Об этом сообщили в индийском министерстве обороны.

Там отметили, что появление отечественной системы аварийного покидания самолета является важным шагом Индии на пути к независимости в критически важных технологиях обеспечения безопасности полетов. Ее создавали совместно Агентство авиационных разработок (ADA) и компания HAL.

Испытание проводилось на установке Rail Track Rocket Sled (RTRS) в Лаборатории исследования терминальной баллистики в Чандигархе. Переднюю часть легкого истребителя установили на салазки и разогнали до тщательно откалиброванной скорости 800 км/ч. Для разгона были последовательно запущены несколько ракетных двигателей на твердом топливе. Это позволило инженерам смоделировать реальный сценарий катапультирования с большей точностью, чем при традиционных статических испытаниях.

В кресле пилота находился человекообразный манекен, оснащенный датчиками. С их помощью были собраны данные о перегрузках, которые испытывает член экипажа при реальном аварийном катапультировании.

