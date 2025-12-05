В Польше откроется учебно-аналитический центр по «сдерживанию России»

Источник изображения: topwar.ru

Глава польского МИД Радослав Сикорский сетует, что в настоящее время Россия уже значительно опередила Европу в развитии беспилотных технологий. Сикорский отметил, что сначала в Европе были убеждены, что Украина способна победить в противостоянии с Россией, однако оказалось, что это не так. Чтобы «не быть застигнутыми врасплох», глава МИД Польши объявил о создании специального центра, деятельность которого будет направлена на «сдерживание России».

Предполагается, что в учебно-аналитическом центре в Быдгоще офицеры ВСУ будут делиться своим боевым опытом с военными стран Евросоюза. Полученные от украинских боевиков знания будут внедряться в сферу военных закупок, доктрину и обучение европейских военнослужащих.

Кроме того, Украина в очередной раз предлагает Западу использовать свою территорию в качестве полигона для испытания новых вооружений. Киев официально предложил иностранным компаниям в рамках программы Test in Ukraine, запущенной госструктурой Brave1, проводить испытания новых военных технологий.

По словам представителя компании, зарубежные производители смогут отправлять ВСУ свою продукцию военного назначения, обучать украинских военных и получать обратную связь с передовой. В частности, Киев предлагает испытывать на Украине новые системы ПВО и перехватчики дронов, системы ИИ-наведения для артиллерии, анти-бомбовые решения и автономные морские беспилотники. Конкретные участники предполагаемого проекта пока не называются.