Войти
Военное обозрение

ВМС США испытали метеодроны, запускаемые с движущегося корабля

188
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВМС США устроили новые испытания метеодронов Meteomatics – компактных беспилотников, которые должны решить давнюю головную боль флота: как получать нормальные метеоданные посреди океана, а не гадать по спутникам и редким измерениям.

Тесты прошли во время учений Advanced Naval Technology Exercise (ANTX) у побережья Галфпорта, в штате Миссисипи. И в этот раз военные проверяли самое важное – можно ли запускать метеодроны прямо с движущегося корабля и безопасно возвращать их обратно.

Для флота это не техническая прихоть, а реальная необходимость. Авиация малоэффективна, если прогнозы неточные, радары дают смазанную картинку, а планирование миссий превращается в гадание.

Дроны запускались со скорости корабля от 1,5 до 16 узлов (до 28 км/ч), поднимались вверх, снимая полный вертикальный профиль атмосферы – температуру, давление, влажность, точку росы, ветер. После этого возвращались на палубу. И все это – автоматически, по стандартам FAA.

Компания Meteomatics заявила, что испытание стало серьезным прогрессом. Руководитель оборонного направления подчеркнул: тесты показали не только техническую готовность системы, но и ее практическую ценность. По его словам, метеодроны закрывают один из самых больших провалов морских наблюдений – данных там всегда катастрофически не хватало.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.12 05:03
  • 11819
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.12 03:46
  • 0
Комментарий к ""Алмаз-Антей": ни одна зарубежная ПВО не конкурент для С-400 в ее классе"
  • 05.12 03:16
  • 4
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 05.12 00:16
  • 3
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 05.12 00:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о планах Индии купить российские С-500"
  • 04.12 23:55
  • 1
Фирма из США представила новый автономный надводный беспилотник
  • 04.12 23:37
  • 1
Генштаб Польши одобрил покупку за один доллар 250 американских БТР Stryker
  • 04.12 20:55
  • 0
Комментарий к "Индия запросит у России пять эскадрилий С-400"
  • 04.12 19:41
  • 2
Индия запросит у России пять эскадрилий С-400
  • 04.12 19:29
  • 3
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 04.12 19:10
  • 2
Стало известно о планах Индии купить российские С-500
  • 04.12 17:52
  • 18
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 04.12 11:34
  • 0
США запускают программу доминирования в сфере дронов стоимостью $1 млрд
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"