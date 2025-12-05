ВМС США испытали метеодроны, запускаемые с движущегося корабля

Источник изображения: topwar.ru

ВМС США устроили новые испытания метеодронов Meteomatics – компактных беспилотников, которые должны решить давнюю головную боль флота: как получать нормальные метеоданные посреди океана, а не гадать по спутникам и редким измерениям.

Тесты прошли во время учений Advanced Naval Technology Exercise (ANTX) у побережья Галфпорта, в штате Миссисипи. И в этот раз военные проверяли самое важное – можно ли запускать метеодроны прямо с движущегося корабля и безопасно возвращать их обратно.

Для флота это не техническая прихоть, а реальная необходимость. Авиация малоэффективна, если прогнозы неточные, радары дают смазанную картинку, а планирование миссий превращается в гадание.

Дроны запускались со скорости корабля от 1,5 до 16 узлов (до 28 км/ч), поднимались вверх, снимая полный вертикальный профиль атмосферы – температуру, давление, влажность, точку росы, ветер. После этого возвращались на палубу. И все это – автоматически, по стандартам FAA.

Компания Meteomatics заявила, что испытание стало серьезным прогрессом. Руководитель оборонного направления подчеркнул: тесты показали не только техническую готовность системы, но и ее практическую ценность. По его словам, метеодроны закрывают один из самых больших провалов морских наблюдений – данных там всегда катастрофически не хватало.