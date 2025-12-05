Войти
ТАСС

Роскосмос скоро объявит о российско-индийской программе по ракетным двигателям

Флаги России и Индии
Флаги России и Индии.
Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и Индия также договариваются по взаимодействию на орбите между двумя Российской орбитальной станцией и индийской "Бхаратия Антарикш", которые придут на смену Международной космической станции

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Роскосмос скоро сообщит о совместной российско-индийской программе по ракетным двигателям. Об этом в комментарии Первому каналу сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов.

"Буквально через пару дней объявим по программе совместной по двигателям ракетным", - сказал он.

Баканов добавил, что также Россия и Индия договариваются по взаимодействию на орбите между двумя станциями - Российской орбитальной станцией (РОС) и индийской "Бхаратия Антарикш" (BAS-01), которые придут на смену Международной космической станции.

Ранее в комментарии "Известиям" глава Роскосмоса анонсировал, что скоро объявит о взаимодействии в сфере космоса с Индией. Отмечалось, что речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере двигателестроения, пилотируемых космических полетов, разработки национальных орбитальных станций, а также подготовки специалистов и ракетного топлива.

Ранее в интервью ТАСС посол РФ в Индии Денис Алипов отмечал, что Москва и Нью-Дели ведут совместную подготовку к первому пилотируемому полету индийского экипажа в космос - миссии "Гаганьян", которая предусматривает осуществление пилотируемых космических полетов на низкую околоземную орбиту. 

