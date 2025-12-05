Politico: США раскритиковали Европу за протекционизм на рынке оружия

ЦАМТО, 4 декабря. Замгоссекретаря США Кристофер Ландау, поехавший на встречу глав МИД стран НАТО вместо своего начальника Марко Рубио, обрушился с критикой на европейских коллег за то, что американским военным компаниям они предпочитают свои.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает газета Politico со ссылкой на трех дипломатов стран НАТО.

В конце ноября агентство Рейтер передало, что Рубио собирается пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО 3 декабря в Брюсселе по неясным причинам. Вместо него Соединенные Штаты будет представлять его заместитель Кристофер Ландау. Позднее это подтвердила пресс-служба госдепа.

"Ландау, который давно известен скептическим отношением к НАТО и который первым выступил на встрече за закрытыми дверями, сказал министрам не "выдавливать" оборонные фирмы его страны из участия в перевооружении Европы", – пишет издание.

Как заявил газете чиновник госдепа, заявление Ландау состояло из двух ключевых пунктов: во-первых, что Европе нужно преобразовать обещания о тратах на оборону в военную силу, а во-вторых, что политика протекционизма, из-за которой американские компании выдавливаются с рынка, подрывает коллективную безопасность.