ЦАМТО

Глава ФСВТС Шугаев: Россия и Индия наращивают оборонное сотрудничество

193
0
0
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 4 декабря. Оборонное сотрудничество Индии и России будет набирать обороты. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев в преддверии визита президента России Владимира Путина в Индию.

Д.Шугаев напомнил, что Россия и Индия годами сотрудничают в области обороны, примером тому системы Brahmos и истребители МиГ-21, которые производились в Индии.

"Конечно, этим мы не ограничиваемся. Здесь осуществляется производство наших истребителей Су-30МКИ, танков Т-90, различных боеприпасов. У нас впереди еще немало проектов, которые уже сегодня обсуждаются. Я глубоко убежден, что наше партнерство, которое носит стратегический характер, будет набирать обороты", – сказал он российским журналистам.

Владимир Путин посетит Индию 4-5 декабря с государственным визитом по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Ожидается, что лидеры обсудят актуальные международные и региональные темы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-21
Су-30
Су-30МК
Т-90 "Владимир"
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
