ТАСС

"Алмаз-Антей": ни одна зарубежная ПВО не конкурент для С-400 в ее классе

195
0
0
ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Гендиректор концерна Ян Новиков сообщил, что параметры эффективности российской системы подтвердились в реальных боевых условиях

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Параметры эффективности С-400 подтверждены в реальных боевых условиях, и ни одна зарубежная система ПВО в этом классе не может конкурировать с ней. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"Параметры ее эффективности подтверждены в реальных боевых условиях, и пока ни одна зарубежная система ПВО в этом классе не может конкурировать с «четырехсоткой»", - сказал он.

Минобороны России неоднократно сообщало об успешном применении ЗРС С-400 при отражении ударов ВСУ, в том числе ракетами ATACMS производства США и Storm Shadow.

Как сообщал в августе источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе РФ, С-400 демонстрирует наибольшую эффективность перехватов украинских ракет. По данным собеседника агентства, с конца 2023 года против российских самолетов Су-34 и Су-35 противник активно пытается применять зенитные ракетные комплексы. За последние полтора года российские расчеты ПВО перехватили почти два десятка зенитных управляемых ракет западного производства, атаковавших самолеты ВКС России, около половины из них - ракеты американского ЗРК Patriot.

Система С-400 "Триумф" доказала свою эффективность и за рубежом. После теракта 22 апреля в туристическом городе Пахалгам (индийская союзная территория Джамму и Кашмир) Нью-Дели 7 мая начал операцию "Синдур", нанеся удары по связанным с террористами целям в Пакистане. В операции была задействована военная техника российского производства, находящаяся на вооружении ВС Индии. Премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди заявил после этого, что система противовоздушной обороны Индии, усиленная в том числе ЗРС С-400, стала определяющей силой в этой операции. Затем он посетил авиабазу Адампур (северо-западный штат Пенджаб), где сфотографировался на фоне С-400. 

  В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
SCALP
С-400 Триумф
Су-34
Су-35
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
