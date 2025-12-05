ВС Швеции заказали дополнительные бронемашины CAVS с колесной формулой 6х6

ЦАМТО, 4 декабря. Командование ВС Швеции поручило Агентству по МТО (FMV) закупить дополнительную партию из 94 бронемашин CAVS 6x6, которые в Швеции носят обозначение Patgb 300 (Pansarterrangbil 300).

Как сообщила финская компания Patria, заказ предусматривает поставку вариантов для перевозки личного состава, машины управления (C2) и санитарной машины. Техника будет поставляться ВС Швеции компанией Patria при значительном участии шведской промышленности. Общая стоимость контракта составляет около 1,5 млрд. швед. крон (около 140 млн. евро).

Как заявил вице-президент Patria по региону Северной Европы Матс Варстедт, "решение Швеции закупить дополнительную партию бронемашин является свидетельством доверия к совместно реализуемой программе CAVS (Common Armoured Vehicle System)".

В 2024 году Агентство по МТО ВС Швеции (FMV) уже заключило контракт на поставку 321 бронемашины. С учетом нового заказа общий объем закупки возрастает до 415 ед. Техника будет поставлена вооруженным силам Швеции в период с 2025 по 2030 гг.

Как сообщал ЦАМТО, приобретение ББМ для ВС Швеции осуществляется в рамках реализуемой с 2019 года многонациональной программы закупки унифицированной бронированной машины CAVS (Common Armoured Vehicle System) с колесной формулой 6х6, в которой на текущий момент участвуют ВС Латвии, Дании, Германии, Норвегии и Великобритании.

Швеция объявила о намерении присоединиться к программе CAVS в конце 2021 года. В апреле 2022 года Агентство FMV подписало техническое соглашение с Эстонией, Финляндией и Латвией о совместной разработке ББМ в рамках программы, а 1 июня 2022 года было заключено и соглашение об участии страны в этапе НИОКР.

Ранее ВС Швеции более трех десятилетий эксплуатировали ББМ "Патриа XA" с колесной формулой 6x6 и AMV с колесной формулой 8x8.

В апреле 2023 года FMV заключило с Patria контракт на закупку первых 20 предсерийных бронированных машин с колесной формулой 6x6. Поставка первой партии ББМ была выполнена 26 октября 2023 года.

В марте 2024 года Patria подписала с FMV контракт на дополнительную поставку 321 бронированной машины Pansarterrangbil 300 с колесной формулой 6х6. Стоимость заказа составила около 470 млн. евро (5,3 млрд. швед. крон).

На сегодняшний день ВС Швеции получили 14 серийных бронемашин. Поставки продолжатся до 2030 года.

Общий объем заказов на поставку бронемашин CAVS с колесной формулой 6x6, полученных Patria на текущий момент, превышает 1000 ед. Компания передала заказчикам более 250 машин.