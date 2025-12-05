Страж стратосферы: как "Триумф" перехватывает американские ракеты

Зенитная ракетная система (ЗРС) большой и средней дальности С-400 "Триумф" круглосуточно отражает удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным вооружением. Одним из ярких примеров стал недавний перехват четырех американских баллистических ракет ATACMS, атаковавших Воронеж. ТАСС — о боевой работе "Триумфа" в спецоперации и его экспортных перспективах

О противоракетной схватке в небе над Воронежем 18 ноября 2025 года рассказало Министерство обороны России, уточнив, что в перехвате ATACMS участвовали системы С-400 и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". Обломки сбитых американских ракет, целившихся в гражданские объекты, повредили крыши нескольких социальных учреждений, а также частные постройки. Обошлось без жертв. Ответ Вооруженных сил России не заставил себя ждать: место пуска ATACMS было обнаружено в Харьковской области, после чего оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ликвидировал две украинские пусковые установки — также американского производства — с боекомплектом и их расчеты. Найденные боевые части упавших боеприпасов ВСУ были уничтожены на месте.

"Триумф" против баллистики

Оперативно-тактическая ракета ATACMS разработки и производства американской оборонной корпорации Lockheed Martin является сложной для перехвата целью: при дальности пуска до 300 км боеприпас разгоняется до пяти скоростей звука и поднимается высоко в стратосферу. Однако "Триумф" производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" справляется с непростой задачей — он способен перехватывать баллистические цели на расстоянии до 60 км и высоте до 25 км. Скорость перехватываемой ракеты может быть гиперзвуковой, почти космической — до 4,8 км/с, что превышает скорость звука в 14 раз.

ЗРС С-400 "Триумф". Источник: ТАСС

Предотвращенный удар по российскому облцентру в ноябре 2025 года — лишь один эпизод эффективной боевой работы С-400 против баллистических целей в ходе специальной военной операции. 25 ноября 2024 года ВСУ залпом из восьми ракет ATACMS атаковали аэродром Курск-Восточный. Семь американских боеприпасов было сбито расчетами "Триумфа" и "Панцирей", двое военнослужащих получили ранения от одной прорвавшейся ракеты, были незначительно повреждены объекты инфраструктуры. 18 декабря 2024 года С-400 участвовал в отражении нападения на предприятие в Ростовской области. "В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow", — доложило российское военное ведомство. 3 января 2025 года Украина обстреляла ATACMS Белгородскую область. С-400 и "Панцири" отразили и эту атаку, сбив восемь ракет.

Защищая граждан России

Другой тип американских боеприпасов, которые успешно перехватывает С-400, — управляемые ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. "Высший пилотаж" для российской ЗРС — уничтожение в воздухе зенитных управляемых ракет комплекса, с которым часто сравнивают "Триумф": американского MIM-104 Patriot. Летом текущего года источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что за полтора года российские зенитчики сбили около двух десятков ракет западного производства, которыми ВСУ пытались поразить самолеты Воздушно-космических сил России. В отличие от боеприпасов ATACMS и HIMARS, летящих по предсказуемой практически неизменной баллистической траектории, зенитные ракеты активно маневрируют в полете, что затрудняет их перехват. "Наибольшую эффективность таких перехватов демонстрируют отечественные зенитные ракетные системы С-400", — сообщил собеседник ТАСС.

Поражает С-400 в ходе специальной военной операции и аэродинамические цели. Так, в апреле 2022 года "Триумф" уничтожил вертолет Ми-8 ВСУ, возвращавшийся после атаки на жителей населенного пункта Климово на Брянщине.

"Мы прекрасно осознаем, какая ответственность на нас возложена, — привело Минобороны России слова подполковника с позывным Горбуша — командира дивизиона С-400, защищающего Донбасс. — Жизни мирных людей напрямую зависят от нашей работы. Поэтому она делается профессионально, уверенно, четко". Минобороны России сообщило, что только этот дивизион в ходе СВО перехватил десятки ракет и снарядов, выпущенных Украиной по ДНР. Зенитчики постоянно меняют местоположение. Согласно официальным данным, "Триумф" способен приготовиться к боевой работе после марша всего за 5 минут. У пресловутого Patriot это время составляет 20 минут.

На службе у друзей России

Отечественные зенитные ракетные системы вызывают неизменный интерес у иностранных заказчиков. Первым зарубежным покупателем С-400 "Триумф" стал Китай. Между компанией "Рособоронэкспорт" госкорпорации "Ростех" и Пекином была достигнута договоренность о поставке нескольких дивизионов этой российской ЗРС. В 2017 году состоялось подписание контракта на поставки "Триумфа" стране НАТО — Турции. От покупки Анкару отговаривали Соединенные Штаты, исключив страну из программы создания истребителя 5-го поколения F-35.

В октябре 2018 года в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию была заключена крупнейшая в истории военно-технического сотрудничества двух стран сделка: контракт стоимостью $5,43 млрд на поставку индийской стороне пяти полковых комплектов системы С-400. Как ожидается, его исполнение завершится в 2026 году. Индия развернула уже полученные "Триумфы" вдоль границ с Пакистаном и Китаем.

Комплекс был задействован в ходе операции "Синдур" в мае текущего года во время обострения отношений Индии и Пакистана. Страны обменялись ударами, при этом С-400, по утверждениям СМИ, успешно перехватил баллистические ракеты в 125 км от индийской столицы. 10 мая 2025 года стороны заявили о прекращении огня. 13 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал систему противовоздушной обороны страны, усиленную российскими комплексами, определяющей силой в прошедшей операции. В тот же день Моди сфотографировался на фоне "Триумфа" на авиабазе Адампур (штат Пенджаб).

4–5 декабря 2025 года президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом. Учитывая особо привилегированное стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели, высказываются предположения, что страны договорятся о новых поставках как уже проверенного, так и перспективного вооружения. Так, министр обороны Индии Раджнатх Сингх допустил, что в ходе встречи Путина и Моди будут обсуждаться поставки дополнительных С-400. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что государства рассмотрят возможные поставки модернизированной зенитной ракетной системы С-500 "Прометей", уже запущенной в производство в России.

"С-400 "Триумф" — одна из самых современных и самых известных зенитных ракетных систем в мире, — рассказал ТАСС генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков. — Дальность работы С-400 и возможность использовать разные типы ракет делают "Триумф" мощнейшей системой ПВО. Параметры ее эффективности подтверждены в реальных боевых условиях, и пока ни одна зарубежная система ПВО в этом классе не может конкурировать с "четырехсоткой".

"Сегодня мир живет в условиях стремительно развивающейся научно-технической революции, одной из самых горячих точек приложения которой является оборонно-промышленный комплекс. Скорость, с которой происходят перемены, не оставляет нам ни малейшей возможности для промедления при ответах на новые вызовы. Один из таких ответов — огромный модернизационный потенциал зенитной ракетной системы С-400, который позволяет нам во время специальной военной операции быстро купировать возникающие угрозы. За счет этого потенциала "Триумф" получил новые возможности и свойства, в принципе не характерные для систем ПВО", — сообщил глава концерна.

Виктор Бодров