Красноярские двигатели малой тяги для космоса успешно прошли огневые испытания

Центр Келдыша
Центр Келдыша.
Источник изображения: ixbt.com

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Экспериментальные ракетные двигатели малой тяги (РДМТ) для космоса, разработанные и спроектированные студентами и выпускниками Университета Решетнева в Красноярске, успешно прошли огневые испытания в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Два экспериментальных ракетных двигателя малой тяги (РДМТ), разработанные и спроектированные студентами и выпускниками Университета Решетнева, успешно прошли огневые испытания в Москве. Испытания проведены на стенде Государственного научного центра имени М. В. Келдыша (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"). Уникальность двигателей заключается в том, что их камеры сгорания целиком изготовлены методом аддитивных технологий (3D-печати) из жаростойкого порошкового сплава на принтере", - сообщили в университете.

По словам профессора кафедры двигателей летательных аппаратов университета Владимира Назарова, успешные испытания экспериментальных красноярских РДМТ открывают возможности создания перспективных ракетных двигателей, работающих на газообразном топливе. "Это двигатели для ракет-носителей легкого класса, разгонных блоков, корректирующих и тормозных установок космических аппаратов", - пояснил ТАСС Назаров.

Производством двигателей занимался индустриальный партнер университета - компания "Полихром". Двигатели созданы в студенческом конструкторском бюро "Факел" на кафедре двигателей летательных аппаратов Университета Решетнева. Проектирование и разработку вели студенты под руководством профессора кафедры Владимира Назарова. "В ходе испытаний было выполнено три успешных включения двигателей продолжительностью от 30 до 60 секунд. По данным визуального контроля с помощью эндоскопа, повреждений конструкций не обнаружено. Экспресс-анализ телеметрической информации показал соответствие рабочих параметров расчетным значениям", - пояснили в пресс-службе.

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева образован в 2016 году. Вуз занимается разработками в сферах космических технологий, спутникостроения, лесных и химических технологий. 

