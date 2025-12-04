Войти

«Красная машина»: краткая история легендарной хоккейной команды во всех красках

235
Макаров Касатонов Ларионов Фетисов Крутов
Сергей Макаров, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Владимир Крутов.
Источник изображения: Хоккей

Представьте: каток, прожекторы, 14 000 человек ревут в унисон. Шайба вбрасывается, и начинается ад. Пять человек в красном летят по льду как один организм. Пас — раз! Пас — два! Крюк — гол! Судья даже не успевает моргнуть. Это не просто хоккей. Это матч, в котором противник обречён ещё до первого свистка. Так мир узнал «Красную машину».


1946. Рождение легенды


Сразу после войны, в первом же чемпионате СССР, появляется армейский клуб. Сначала — просто команда сильных парней в форме. К концу 50-х — уже стиль, от которого у соперников холодеет спина. Тогда же была заложена философия:

  • тренировки до изнеможения;
  • пас в одно касание как религия;
  • пятёрка, которая играет вместе 10 лет и читает мысли друг друга.

А во главе — Всеволод Бобров. Первый супергерой советского хоккея. Забрасывал шайбы так, будто законы физики ему не писаны.


Анатолий Тарасов. Человек, который изобрёл будущее


1949 год. Приходит Тарасов, и начинается революция. Тренировки по три раза в день. Лето — кроссы, прыжки, штанга. Зима — лёд до посинения. Игроки на пределе, но молчат. Результат затыкает рот всем.


Тарасов учит: двигаться без шайбы важнее, чем с ней, пятёрка — это семья, которая живёт и умирает вместе, а индивидуализм — для слабаков.


Имена, которые он вырастил, до сих пор заставляют дрожать колени: Третьяк, Харламов, Фирсов и многие другие. Звено Локтев — Альметов — Александров рвало Европу в клочья.


Виктор Тихонов. Расцвет «Красной машины»


1977 год. Тихонов берёт бразды — и поднимает планку в космос. Теперь тренировки — это ад по расписанию:

  • утро — лёд;
  • день — тренажёрка и силовая выносливость;
  • вечер — снова лёд.

1977–1989: 13 чемпионатов СССР подряд (да, тринадцать!). 14 Кубков европейских чемпионов подряд. Это рекорды, которые вряд ли побьют.


В 1970-е канадцы, привыкшие рвать всех в клочья, впервые увидели команду, которая играет быстрее, умнее и жёстче. Никаких звёздных понтов — только железная дисциплина, безумная физика и пасы, от которых у защитников НХЛ кружилась голова. Журналисты из Северной Америки писали в панике: «Они не люди. Это машина. Красная. И она не ломается».


Пятёрка Ларионов — Крутов — Макаров — Фетисов — Касатонов считается одной из лучших в истории. Они не просто играли, они читали любого соперника. «Монреаль», «Филадельфия», «Айлендерс» — никто не знал, как выключить легендарную пятёрку. Канадцы после матчей молча жали руки и уходили, опустив глаза. Суперсерия-1989: ЦСКА громит клубы НХЛ со счётом 8-2 в среднем за игру. Восемь-два!


Сборная СССР 1980-х — это 90 % ЦСКА. Олимпиады-84 и 88 — золото. Чемпионаты мира — золото. Кубок Канады-81 — сенсационный разгром родоначальников хоккея на их же льду.


Крах империи


Конец 80-х. Перестройка, деньги, НХЛ открывает двери. Фетисов, Ларионов, Макаров, Крутов, Касатонов — все уезжают за океан. Один за одним.


В 1990-м «Красная машина» остаётся без мотора. И наступает чёрная полоса. Нет денег, нет системы, нет былой мощи. Команда тонет в середняках.


Машина опять на ходу


Сегодня ЦСКА снова в топе КХЛ. Снова фаворит почти в каждом матче. Снова молодёжь растёт по тем же принципам: бегай быстрее, думай острее, играй за партнёра. Потому что «Красная машина» — это стиль, философия и ДНК российского хоккея хоккея.


Шесть финалов и три Кубка Гагарина — отличный результат. По количеству побед ЦСКА делит первое место с «Ак Барсом» и «Металлургом». Да, это не та эпоха доминирования, но команда опять на первых ролях в российском хоккее, что не может не радовать болельщиков армейцев.

