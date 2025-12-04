Балтфлот получил новый буксир

МО: Вспомогательный флот БФ получил новый буксир проекта 705БМ

Вспомогательный флот Балтийского флота (БФ) России получил новый рейдовый буксир РБ-2256 проекта 705БМ. Церемония подъема флага состоялась в Ленинградской военно-морской базе, сообщает Министерство обороны (МО) России.

«Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы буксира», — говорится в сообщении.

После прохождения испытаний комиссия подписала акт о приемке буксира от завода в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Приказом главнокомандующего ВМФ судно включили в состав Балтфлота.

Буксиры проекта 705БМ предназначены для буксировки подлодок, кораблей и судов водоизмещением до тысячи тонн, а также выполнения кантовочных работ. Силовая установка буксира состоит из двух дизельных двигателей мощностью 340 лошадиных сил каждый.

В сентябре стало известно, что в Североморске прошла церемония подъема флага ВМФ России на головном патрульном корабле ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550.