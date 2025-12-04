«Росэл» представил ведущие разработки для цифровой трансформации промышленности

Среди ключевых продуктов — решения на платформе IIoT.Istok, система виртуализации рабочих мест и серверных ресурсов ECP VeiL, маркетплейс российских технологий pcat.ru

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех провел выставку «Цифровая трансформация: решения будущего». На ней были представлены передовые решения предприятий холдинга, направленные на цифровизацию промышленности и корпоративной ИТ-инфраструктуры.

Разработчики презентовали свои ключевые продукты в области промышленного интернета вещей и виртуализации данных. Кроме того, на выставке продемонстрировали широкий набор программных продуктов для проектирования, планирования и управления производственными процессами, а также маркетплейс российских технологий pcat.ru.

Научно-производственное предприятие «Исток» им. Шокина представило экосистему продуктов на платформе промышленного интернета вещей IIoT.Istok. Решения применяются для мониторинга состояния оборудования, сбора и анализа производственных данных, управления инженерными системами и построения цифровых двойников производственных площадок. Платформа включает базовый модуль IIoT.Istok, систему диспетчеризации инженерной инфраструктуры IIoT.Istok.SCADA и модуль IIoT.Istok.BM, обеспечивающий создание 3D-моделей, визуализацию размещения оборудования и планировку производственных помещений. Отдельно было представлено решение TDM.Istok — система управления жизненным циклом инструмента и оснастки. Программа позволяет учитывать инструмент, планировать его применение, контролировать выдачу и списание, а также управлять справочной информацией. TDM.Istok применяется для повышения прозрачности инструментального хозяйства и оптимизации процессов.

Научно-исследовательский институт «Масштаб» продемонстрировал систему виртуализации рабочих мест и серверных ресурсов ECP VeiL. Решение предназначено для создания корпоративной виртуальной ИТ-среды, обеспечивает доступ к виртуальным рабочим местам и развертывание серверных мощностей.

Отдельный блок экспозиции был посвящен маркетплейсу российских технологий pcat.ru — отраслевой B2B-платформе. На портале уже представлены более тысячи изделий холдинговых компаний Госкорпорации Ростех, услуги по технологическому инжинирингу, контрактному производству и разработке новых технологий.

«Мы показываем не просто набор цифровых продуктов, а комплексные технологии, которые уже применяются на предприятиях холдинга и готовы к тиражированию. Наши разработки формируют основу цифровой инфраструктуры, позволяя предприятиям выстраивать предсказуемые процессы и повышать эффективность. Для нас важно, что эти решения становятся заметными на рынке и востребованными в сотрудничестве с промышленными партнерами», — отметил генеральный директор «Росэл», член бюро Союза машиностроителей России Сергей Сахненко.

Помимо флагманских решений, предприятия «Росэл» показали подсистемы для цифровизации производства: инструменты конструкторской и технологической подготовки, планирования и управления, сервисы для работы с мастер-данными, качеством и обучением, а также продукты, основанные на технологиях ИИ и виртуальной реальности.