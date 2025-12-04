Войти
Ростех

«Росэл» представил ведущие разработки для цифровой трансформации промышленности

259
0
0
«Росэл» представил ведущие разработки для цифровой трансформации промышленности
«Росэл» представил ведущие разработки для цифровой трансформации промышленности на выставке «Цифровая трансформация: решения будущего».
Источник изображения: Росэл

Среди ключевых продуктов — решения на платформе IIoT.Istok, система виртуализации рабочих мест и серверных ресурсов ECP VeiL, маркетплейс российских технологий pcat.ru

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех провел выставку «Цифровая трансформация: решения будущего». На ней были представлены передовые решения предприятий холдинга, направленные на цифровизацию промышленности и корпоративной ИТ-инфраструктуры.

Разработчики презентовали свои ключевые продукты в области промышленного интернета вещей и виртуализации данных. Кроме того, на выставке продемонстрировали широкий набор программных продуктов для проектирования, планирования и управления производственными процессами, а также маркетплейс российских технологий pcat.ru.

Научно-производственное предприятие «Исток» им. Шокина представило экосистему продуктов на платформе промышленного интернета вещей IIoT.Istok. Решения применяются для мониторинга состояния оборудования, сбора и анализа производственных данных, управления инженерными системами и построения цифровых двойников производственных площадок. Платформа включает базовый модуль IIoT.Istok, систему диспетчеризации инженерной инфраструктуры IIoT.Istok.SCADA и модуль IIoT.Istok.BM, обеспечивающий создание 3D-моделей, визуализацию размещения оборудования и планировку производственных помещений. Отдельно было представлено решение TDM.Istok — система управления жизненным циклом инструмента и оснастки. Программа позволяет учитывать инструмент, планировать его применение, контролировать выдачу и списание, а также управлять справочной информацией. TDM.Istok применяется для повышения прозрачности инструментального хозяйства и оптимизации процессов.

Научно-исследовательский институт «Масштаб» продемонстрировал систему виртуализации рабочих мест и серверных ресурсов ECP VeiL. Решение предназначено для создания корпоративной виртуальной ИТ-среды, обеспечивает доступ к виртуальным рабочим местам и развертывание серверных мощностей.

Отдельный блок экспозиции был посвящен маркетплейсу российских технологий pcat.ru — отраслевой B2B-платформе. На портале уже представлены более тысячи изделий холдинговых компаний Госкорпорации Ростех, услуги по технологическому инжинирингу, контрактному производству и разработке новых технологий.

«Мы показываем не просто набор цифровых продуктов, а комплексные технологии, которые уже применяются на предприятиях холдинга и готовы к тиражированию. Наши разработки формируют основу цифровой инфраструктуры, позволяя предприятиям выстраивать предсказуемые процессы и повышать эффективность. Для нас важно, что эти решения становятся заметными на рынке и востребованными в сотрудничестве с промышленными партнерами», — отметил генеральный директор «Росэл», член бюро Союза машиностроителей России Сергей Сахненко.

Помимо флагманских решений, предприятия «Росэл» показали подсистемы для цифровизации производства: инструменты конструкторской и технологической подготовки, планирования и управления, сервисы для работы с мастер-данными, качеством и обучением, а также продукты, основанные на технологиях ИИ и виртуальной реальности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Масштаб НИИ
Ростех
СМР
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 08:05
  • 11792
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 07:51
  • 2
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"
  • 04.12 04:04
  • 1
Глава ФСВТС: Россия и Индия не свернули ни один из проектов ВТС в 2025 году
  • 03.12 20:47
  • 0
Комментарий к "В США назвали победителя дуэли между Су-57 и китайским J-35A"
  • 03.12 19:27
  • 0
Комментарий к "Восемь лучших в мире американских и российских истребителей (The National Interest, США)"
  • 03.12 17:31
  • 116
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.12 14:41
  • 1
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 03.12 12:53
  • 16
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 03.12 11:02
  • 1
Баканов: частные компании сократят время от разработки до внедрения технологий
  • 03.12 09:12
  • 14
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 03.12 07:47
  • 0
Ответ на ""Четыре великих защитника" России сдерживают Запад от опрометчивых действий (Sohu, Китай)"
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"