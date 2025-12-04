На «Суперджете» проверили систему автоматической посадки

Самолет продемонстрировал необходимые характеристики безопасности и точности при приземлении

В Жуковском на самолете SJ-100 с отечественными системами (№ 97001) начались испытания системы автоматической посадки. На данный момент борт уже выполнил 12 посадок по программе доводочных испытаний, необходимых перед предъявлением экспертам авиационных властей. В полетах продемонстрированы необходимые характеристики безопасности и точности при приземлении.

Российская система автоматического управления (САУ) — совместная разработка специалистов входящих в Ростех концерна КРЭТ и компании «Яковлев». Созданные алгоритмы полностью соответствуют тем, которые реализуются на современных пассажирских самолетах, и позволят выполнять такие задачи, как директорное управление на взлете и полностью автоматическое управление на всех остальных этапах полета.

Ранее специалисты компании «Яковлев», в рамках демонстрации соответствия требованиям сертификационных норм, провели статистическое моделирование автоматических посадок по категории IIIA с использованием математической модели «Самолет-САУ». В ходе исследований выполнено более 3 млн посадок со случайным распределением начальных условий и внешних атмосферных возмущений. Система показала соответствие требованиям авиационных правил в части характеристик автоматических посадок.