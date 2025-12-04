Российскими авиакомпаниями эксплуатируется уже более 150 лайнеров SSJ-100

В России эксплуатируется более 150 лайнеров SSJ-100

Хотя сотрудничество по SSJ-100 с зарубежными партнерами практически прекращено, российский авиалайнер летает и весьма активно занимается перевозкой многочисленных пассажиров — всего действует 159 бортов в различных модификациях.

При этом отечественными сервисными компаниями и профильными подразделениями авиаперевозчиков полностью освоено обслуживание основных систем SSJ-100, что обеспечивает поддержку регулярности полетов в пределах 97 % Со старта коммерческой эксплуатации модели SSJ-100, которым наполнялся парк Red Wings, «Азимута», «России» и ряда других российских перевозчиков, «суперджеты» выполнили полеты общей продолжительностью свыше 2 млн часов за более, чем 1 млн вылетов.

В России эксплуатируется более 150 лайнеров SSJ-100

На сегодняшний день практически в полной мере импортозамещенный вариант SSJ-100 с российскими агрегатами, оборудованием и системами находится на этапе сертификационных испытаний. Одновременно с ними идет подготовка к его серийному выпуску, чтобы максимально быстро начать его поставки авиакомпания.

Макс Антонов