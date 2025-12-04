Система ПВО делает все возможное для защиты Москвы, заявил Собянин

Собянин: система ПВО делает все возможное для защиты Москвы от атак БПЛА

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Войска ПВО делают все возможное, чтобы защитить Москву от террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На мой взгляд, система ПВО, войска ПВО делают все возможное, чтобы защитить город от этих террористических актов. На мой взгляд, у них получается, причем получается лучше, чем у самых продвинутых стран, которые пропускают гораздо больше атак, чем Москва", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".

Собянин также выразил слова благодарности военно-промышленному комплексу, который поставляет первоклассную технику для защиты неба Москвы от нападений. Мэр столицы добавил, что Москва оказывает всемерное содействие Вооруженным силам РФ.