Деловая газета "Взгляд"

Bloomberg: Израиль продал Германии систему ПРО Arrow за 3,6 млрд евро

Система ПРО Arrow
Источник изображения: @ United States Missile Defense Agency/Wikipedia

В среду Германия получит противоракетную систему Arrow 3 стоимостью более 3,6 млрд евро, впервые обеспечив себе независимый доступ к израильской военной технологии, пишет Bloomberg.

Израиль завершает передачу Германии системы противоракетной обороны Arrow 3, ставя точку в крупнейшем оборонном контракте в истории страны, пишет Bloomberg.

Это первый случай, когда другой стране предоставляется самостоятельный доступ к столь высокотехнологичному военному комплексу. Общая сумма сделки между правительствами Израиля и Германии составила более 3,6 млрд евро, или 4,2 млрд долларов, включая все пусковые установки, боеприпасы и радары.

Arrow 3, совместно разработанная Израилем и США, поступит на авиабазу Хольцдорф примерно в 120 км к югу от Берлина, после чего планируется развертывание на других объектах северо-запада и юга Германии. Генеральный директор Israel Aerospace Industries Боаз Леви заявил: "Система была доставлена Германии вовремя за последние месяцы, несмотря на вызванные войной трудности". Он добавил, что в немецкую систему Arrow внедрили все уроки, извлеченные за два года конфликта, начавшегося после нападения ХАМАС в 2023 году.

По данным Минобороны Израиля, эффективность системы Arrow 3 во время конфликта с Ираном, когда в течение 12 дней происходил обмен ракетными ударами, достигла 86%. Отмечается, что изначально Германия поддержала право Израиля на ответ после атаки ХАМАС, но впоследствии критически отнеслась к действиям Тель-Авива в Газе, особенно на фоне роста числа жертв и гуманитарного кризиса. В августе Берлин ввел эмбарго на экспорт оружия, но отменил его после заключения перемирия.

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибудет в Израиль в ближайшие выходные на встречу с премьером Биньямином Нетаньяху, став первым европейским лидером, совершившим официальный визит за последние месяцы. Леви отметил, что несмотря на разногласия, отношения между Израилем и Германией остаются прочными и не исключается заключение новых сделок, включая возможные поставки системы Arrow 4, которая, по словам главы IAI, будет готова к эксплуатации "очень скоро".

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Мерц заявил, что у страны не может быть хорошего будущего без еврейского народа. Израиль развивает военное сотрудничество с европейскими странами для противостояния России. Экспорт вооружений из Израиля в Европу достиг рекордных показателей.

Дмитрий Зубарев

Страны
Германия
Израиль
Иран
Россия
США
Компании
IAI
