Аналитики США: американские авиабазы в Японии уязвимы для ударов китайских ракет

Источник изображения: topwar.ru

Американские авиабазы в Японии уязвимы для ударов китайских ракет. Аналитики США предполагают, что Китай способен нанести критический урон Военно-воздушным силам Соединенных Штатов в самом начале вероятной войны за Тайвань.

Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

В частности, это продемонстрировали прошедшие недавно на авиабазе США Кадена в Японии учения, на которых отрабатывалось быстрое восстановление взлетно-посадочной полосы и другой инфраструктуры аэродрома после ракетного удара.

Источник изображения: topwar.ru

Этот объект очень активно готовят к подобному сценарию в условиях растущей напряженности вокруг Тайваня.

Кадена находится на Окинаве примерно в 600 километрах от Тайваня и считается одной из самых вероятных целей для ракетного удара КНР, если та решится на урегулирование тайваньского вопроса силовым путем. Там размещено значительное количество американских истребителей и беспилотников. И хотя на базе находятся также системы ПВО Patriot PAC-3, объект считается уязвимым, так как Китай располагает примерно двумя тысячами баллистических ракет, способных достичь Японии.

Кроме того, в одном из отчетов Минобороны США, опубликованном около полугода назад, говорилось об уязвимости американских аэродромов в Азиатско-Тихоокеанском регионе для китайских дронов. Тогда перспективу беспилотных атак НОАК тоже связывали с вероятным конфликтом между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня.