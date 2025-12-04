Войти
Военное обозрение

Аналитики США: американские авиабазы в Японии уязвимы для ударов китайских ракет

249
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американские авиабазы в Японии уязвимы для ударов китайских ракет. Аналитики США предполагают, что Китай способен нанести критический урон Военно-воздушным силам Соединенных Штатов в самом начале вероятной войны за Тайвань.

Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

В частности, это продемонстрировали прошедшие недавно на авиабазе США Кадена в Японии учения, на которых отрабатывалось быстрое восстановление взлетно-посадочной полосы и другой инфраструктуры аэродрома после ракетного удара.

Источник изображения: topwar.ru

Этот объект очень активно готовят к подобному сценарию в условиях растущей напряженности вокруг Тайваня.

Кадена находится на Окинаве примерно в 600 километрах от Тайваня и считается одной из самых вероятных целей для ракетного удара КНР, если та решится на урегулирование тайваньского вопроса силовым путем. Там размещено значительное количество американских истребителей и беспилотников. И хотя на базе находятся также системы ПВО Patriot PAC-3, объект считается уязвимым, так как Китай располагает примерно двумя тысячами баллистических ракет, способных достичь Японии.

Кроме того, в одном из отчетов Минобороны США, опубликованном около полугода назад, говорилось об уязвимости американских аэродромов в Азиатско-Тихоокеанском регионе для китайских дронов. Тогда перспективу беспилотных атак НОАК тоже связывали с вероятным конфликтом между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 08:05
  • 11792
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 07:51
  • 2
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"
  • 04.12 04:04
  • 1
Глава ФСВТС: Россия и Индия не свернули ни один из проектов ВТС в 2025 году
  • 03.12 20:47
  • 0
Комментарий к "В США назвали победителя дуэли между Су-57 и китайским J-35A"
  • 03.12 19:27
  • 0
Комментарий к "Восемь лучших в мире американских и российских истребителей (The National Interest, США)"
  • 03.12 17:31
  • 116
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.12 14:41
  • 1
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 03.12 12:53
  • 16
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 03.12 11:02
  • 1
Баканов: частные компании сократят время от разработки до внедрения технологий
  • 03.12 09:12
  • 14
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 03.12 07:47
  • 0
Ответ на ""Четыре великих защитника" России сдерживают Запад от опрометчивых действий (Sohu, Китай)"
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"