Фирма из США представила новый автономный надводный беспилотник

Американская компания Magnet Defense представила 48-метровую беспилотную надводную платформу (LUSV), которая успешно завершила 390-дневные морские испытания и преодолела 32 тысячи морских миль с использованием технологий искусственного интеллекта.

Компания Magnet Defense, поставщик морских надводных беспилотников, вложила в этот проект более 50 млн долларов. Работы велись в режиме секретности более двух лет. M48 – это автономная платформа с искусственным интеллектом.

Беспилотная надводная платформа M48, США Magnet Defense

Как отмечают представители Magnet Defense, по мере роста глобальной напряженности растет спрос на беспилотные морские средства. Традиционные многоцелевые корабли с экипажем слишком дороги и их недостаточно для выполнения множества современных оборонных задач, что обуславливает переход к недорогим автономным платформам с быстрым временем реагирования, распределенными ресурсами и улучшенными возможностями оценки угроз.

"Платформы беспилотных надводных аппаратов Magnet Defense с искусственным интеллектом разработаны для решения этих задач, обеспечивая непревзойденную дальность, продолжительность и автономность в условиях конфликта", – цитирует Naval News заявление разработчика.

Для поддержки глобального развертывания беспилотные суда компании Magnet Defense разработаны для полностью автономной работы в зонах повышенного риска. В зависимости от оснащения они способны обеспечивать морскую разведку, наблюдение, противоракетную оборону, логистику, радиоэлектронную или противолодочную борьбу.

Первое флагманское решение компании, беспилотник M48, продемонстрировало навигационную пригодность и исключительную автономность, проработав в море в общей сложности 390 дней, сохраняя функциональность в многодневных условиях волнения моря 7 баллов и выдержав волнение моря 9 баллов в течение многих часов.

M48 оснащается радаром с активной фазированной антенной решеткой для обнаружения воздушных угроз. Полезная нагрузка – четыре 40-футовых контейнера, что допускает размещение, в том числе, и зенитных или противокорабельных ракетных систем. Вместимость – 100 тонн.

Magnet Defense ведет разработку модификаций надводных беспилотников большего размера – 76, 107 и 137 метров.

Напомним, что Минобороны США реализует амбициозную программу Ghost Fleet Overlord (можно перевести как "Повелитель призрачного флота"). Предполагается, что суда "Призрачного флота" смогут выполнять как разведывательные и транспортные функции, так и участвовать в боевых действиях.