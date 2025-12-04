Войти
На берегу Мексиканского залива построят новую верфь для заказов ВМС США

233
0
0

Американская компания Master Boat Builders объявила о планах строительства нового производственного объекта площадью 14 тысяч кв. метров, предназначенного исключительно для государственных и оборонных судостроительных программ. Новый участок площадью 8 га расположен рядом с уже существующей верфью компании в заливе Байу-Коден (штат Алабама, побережье Мексиканского залива).

"Этот новый объект призван расширить возможности нашей страны, – заявил Гарретт Райс, президент Master Boat Builders. – Выделив целую верфь под оборонные программы, мы обеспечим производственные мощности и гибкость, необходимые для своевременных поставок всем нашим клиентам. Также мы отвечаем на требования властей по созданию более прочной и устойчивой военно-морской промышленной базы".


План нового объекта Master Boat Builders, США.
Источник: Master Boat Builders

Master Boat сотрудничает с компаниями Thompson Engineering и RJ Baggett в проектировании и строительстве объекта. Площадка будет включать современный сборочный цех площадью около 14 тысяч кв. метров.

На новом объекте планируют производить стальные и алюминиевые суда, а также эффективно изготавливать и собирать сложные модули для программ ВМС и Береговой охраны США. Как уточняет Marine Link, речь идет, в частности, о поставках десантных катеров типа LCU, которые Master Boat выпускает в рамках субконтракта с Austal USA.

Кроме того, компания из Алабамы также планирует участвовать в других государственных программах, включая строительство ледоколов для Береговой охраны США.

На площадке также создадут зоны для обучения персонала, чтобы обеспечить подготовку следующего поколения судостроителей на побережье Мексиканского залива.

Работы по расчистке участка начались в ноябре, а строительство объекта займёт примерно от 18 до 24 месяцев. Пока объект находится в стадии строительства, модули катеров LCU будут выпускаться на существующем предприятии Master Boat.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
