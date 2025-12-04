В 2025 году выручка российской IT-отрасли показывает рост

Выручка российских организаций IT-отрасли в I полугодии 2025-го увеличилась на 17% – до 5,5 трлн рублей. Об этом заявил через пресс-службу вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Выручка организаций IT-отрасли от реализации товаров и услуг (собственных и покупных) составила 5,5 трлн рублей, показав рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", – цитирует его слова Интерфакс.

Общий объем уплаченных организациями IT-отрасли налогов и страховых взносов вырос на 20% и превысил 1 трлн рублей, добавил он, отметив, что отрасль успешно развивается благодаря многочисленным мерам господдержки и занимает значимое место в национальной экономике.

Как отметили в аппарате вице-премьера, результаты мониторинга ключевых показателей IT-отрасли представила АНО "Цифровая экономика". Мониторинг проводится ежеквартально по поручению Григоренко.

По данным мониторинга, в I полугодии численность занятых в IT-отрасли выросла на 3% относительно аналогичного периода 2024 года. Доля работников IT-отрасли в общей численности занятых составила 3,1%.

На 16% год к году увеличились инвестиции в нефинансовые активы: их объем за I полугодие составил 390 млрд рублей.