Премьер Орпо: Финляндия не готова предоставлять гарантии безопасности Украине (Yle, Финляндия)

Yle: премьер Финляндии отказал Украине в гарантиях безопасности

Премьер-министр Финляндии отказался предоставлять гарантии безопасности Украине, пишет Yle. Петтери Орпо заявил, что не знает, почему его страна была упомянута в мирном плане США, и уточнил, что Хельсинки могут помочь только с организацией мероприятий по обеспечению охраны.

Петтери Орпо заявил, что Финляндия готовится принять участие в обеспечении мер безопасности на Украине.

2 декабря премьер-министр Петтери Орпо, заявил, что Финляндия не готова предоставить Украине гарантии безопасности. Однако он добавил, что финская сторона готовится принять участие в организации мероприятий по обеспечению безопасности.

"У этих вещей разное значение", — заметил Орпо на переговорах с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

На совместной пресс-конференции главам кабминов задали вопрос, получили ли они информацию о гарантиях безопасности, которые США предлагают Украине, и соответствуют ли они пятой статье Устава НАТО.

"Могу ответить от имени Финляндии, что мы не видели никаких подробностей или конкретных предложений о том, какими могут быть эти гарантии безопасности. Мы продолжим работу над созданием механизмов безопасности, а это не только гарантии", — заявил Орпо.

Он отметил, что на практике реальные гарантии безопасности будут исходить от крупных европейских стран и США.

Финляндия же была упомянута как одна из стран, обеспечивающих гарантии безопасности, в 28-пунктном мирном плане США. Орпо заявил, что не знает, почему она была указана в документе.

"Гарантии безопасности — это довольно серьезная вещь. Мы не готовы предоставлять их, но можем помочь с организацией безопасности".