ВГА: британские ЧВК используют для сбора разведданных для спецслужб Украины

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Великобритания, используя подконтрольные частные военные компании (ЧВК), оказывает Вооруженным силам Украины поддержку в проведении военных операций против РФ, в частности, английские ЧВК собирают разведданные в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Великобритания с использованием подконтрольных частных военных компаний продолжает оказывать ВСУ поддержку в проведении военных операций против РФ. <…> Так, в указанных целях задействуются возможности следующих ЧВК: G4S, Control Risks, Piligrims Group, Hawki Worldwide, Prevail Partners и других частных военных разведывательных компаний", - сказал Лисняк.

В частности, специалисты G4S - крупнейшей британской ЧВК, принимавшей участие в боевых действиях в Афганистане, Ираке и Египте, - задействуются для тренировок украинских военнослужащих в центрах подготовки в городах Гданьске, Кракове, Коморуве в Польше, Риге в Латвии и в литовском Вильнюсе. Функционеры Prevail Partners используются для сбора в интересах украинских спецслужб разведывательных данных, в том числе об иностранных специалистах и российских военнослужащих.