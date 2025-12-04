На базе "Барс-Курск" создадут отряд для испытаний систем борьбы с БПЛА

Также он будет специализироваться на испытаниях и внедрении новейших систем связи, РЭБ, РЭР, микроэлектроники, робототехники

КУРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Отряд беспилотных систем "Барс-Курск" будет заниматься испытанием и внедрением новейших систем борьбы с БПЛА, систем связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разминирования и прочих средств защиты от действий ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"В регионе на базе добровольческой бригады "Барс-Курск" создается новый отряд беспилотных систем. Он будет специализироваться на испытаниях и внедрении новейших систем борьбы с БПЛА, систем связи, РЭБ, РЭР, микроэлектроники, робототехники, систем разминирования и программных комплексов ситуационной осведомленности, а также будет отвечать за противодействие БПЛА противника", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что главный партнер региона в этой работе - Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), соглашение о сотрудничестве с компанией было подписано в ходе ПМЭФ-2025. "Центр сейчас занимается формированием высокотехнологичного подразделения в составе наших "барсов", которое будет на практике разрабатывать и применять самые современные технологии на передовой. Главные задачи, стоящие перед подразделением, - разведка, отражение атак БПЛА противника, восстановление систем связи, радиоэлектронная борьба и разминирование", - пояснил губернатор региона.