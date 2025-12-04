Филиппинский флот усилился вторым фрегатом класса "Мигель Мальвар"

Во вторник, 2 декабря, Военно-морские силы Филиппин ввели в эксплуатацию новейший фрегат "Диего Силанг", построенный в Южной Корее. Как отмечает Naval News, это событие знаменует собой очередную попытку Манилы усилить свое присутствие в спорном Южно-Китайском море.

Новый корабль назван в честь филиппинского революционера XVIII века. Его задача – повысить осведомленность о просторах Западно-Филиппинского моря и исключительной экономической зоны Филиппин в Южно-Китайском море.

Фрегат "Диего Силанг", Филиппины Philippine Navy

"Фрегат "Диего Силанг" пополнит ряды крупных кораблей Филиппин, способных патрулировать нашу исключительную экономическую зону и даже за её пределами, – заявил на пресс-конференции контр-адмирал Рой Винсент Тринидад. – Сейчас это самый современный боевой корабль в нашем распоряжении".

Выступая на церемонии, заместитель министра обороны по закупкам и управлению ресурсами Сальвадор Мельчор Мисон-младший заявил, что ввод в эксплуатацию фрегата отражает продолжающийся прогресс в модернизации вооруженных сил страны.

В декабре 2021 года Минобороны Филиппин и южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries (HHI) заключили контракт на поставку двух фрегатов класса "Мигель Малвар". Стоимость сделки составила 556 млн долларов США.

Головной корабль нового типа передали заказчику в декабре 2024 года, и в апреле 2025 года его официально ввели в строй. Второй фрегат, "Диего Силанг", спустили на воду в начале 2025 года, а в сентябре корабль прибыл к месту будущего постоянного базирования в заливе Субик, чтобы пройти процедуру приёмки перед вводом в эксплуатацию.

Фрегаты класса "Мигель Мальвар" обладают улучшенными возможностями по сравнению с фрегатами типа "Хосе Рисаль", которые HHI передала флоту Филиппин в 2020 и 2021 годах.

Корабли спроектированы на базе проекта HDC-3200 (также известен как HDF-3200). Это фрегаты нового поколения с управляемым ракетным вооружением, разработанные с учётом требований ВМС Филиппин к повышенной живучести, модульной архитектуре и адаптации к региональным особенностям.

Длина фрегатов типа "Мигель Мальвар" – 118,4 метра, ширина – 14,9 метра, водоизмещение – 3200 тонн. Крейсерская скорость – 15 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль. Оснащение включает радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Арсенал кораблей представлен 76-мм орудием, установкой вертикального пуска на 16 ячеек для зенитных ракет, южнокорейскими противокорабельными ракетами SSM-710K, двумя 324-мм торпедными аппаратами и 35-мм арткомплексами GOKDENIZ от турецкой компании Aselsan.

Вертолётная палуба и закрытый ангар обеспечивают размещение многоцелевого вертолета массой до 12 тонн.

Сейчас HHI и Манила ведут переговоры о поставке дополнительной пары фрегатов класса "Мигель Мальвар".