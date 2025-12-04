Войти
Военное обозрение

Италия отложила принятие документа о военной помощи Украине

239
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Италия внезапно отложила принятие постановления, которое должно было продлить военную помощь Украине – Reuters пишет, что постановление просто убрали из повестки, и теперь никто не знает, когда его вернут. Формально причина одна: внутри коалиции Джорджи Мелони (председателя Совета министров Италии) начались серьезные трения.

Мелони уже много раз заявляла, что Рим будет поддерживать Киев до самого конца, и что позиция Италии не изменится. Но в ее собственной коалиции звучит совсем другая риторика. Маттео Сальвини, лидер партии «Лига» и заместитель премьер-министра, все чаще сомневается – громко и публично – в том, что Италии стоит продолжать отправлять Украине оружие.

По данным источников, постановление должны были рассмотреть в среду, 3 декабря. Но буквально перед заседанием его тихо вычеркнули из повестки. Оправдались тем, что расписание и так плотное. И теперь непонятно ничего: ни когда документ вернется на обсуждение, ни способен ли кабинет Мелони вообще прийти к единой позиции.

Действия Италии дополняют и без того напряженный фон неопределенности Европы по украинскому вопросу. Особенно сейчас, когда в ЕС бурно обсуждают, как финансировать Украину в ближайшие месяцы, и кто будет брать на себя основные расходы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 08:05
  • 11792
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 07:51
  • 2
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"
  • 04.12 04:04
  • 1
Глава ФСВТС: Россия и Индия не свернули ни один из проектов ВТС в 2025 году
  • 03.12 20:47
  • 0
Комментарий к "В США назвали победителя дуэли между Су-57 и китайским J-35A"
  • 03.12 19:27
  • 0
Комментарий к "Восемь лучших в мире американских и российских истребителей (The National Interest, США)"
  • 03.12 17:31
  • 116
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.12 14:41
  • 1
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 03.12 12:53
  • 16
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 03.12 11:02
  • 1
Баканов: частные компании сократят время от разработки до внедрения технологий
  • 03.12 09:12
  • 14
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 03.12 07:47
  • 0
Ответ на ""Четыре великих защитника" России сдерживают Запад от опрометчивых действий (Sohu, Китай)"
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"