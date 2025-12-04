Врагам наука: в бригаде БАРС-Курск создается отряд противодействия БПЛА

Он станет полевой лабораторией по испытанию новейших систем вооружения и защитит инфраструктуру региона от атак дронов

В добровольческой бригаде БАРС-Курск создается отряд беспилотных систем, узнали «Известия». Подразделение станет, по сути, полевой лабораторией для испытаний новейшей робототехники, систем связи, радиоэлектронной борьбы и разведки, разминирования, полагают эксперты. Лучшие из них потом поступят на вооружение Российской армии. Новый отряд БПЛА в составе бригады позволит усовершенствовать работу по отражению варварских атак врага, что обеспечит реальную безопасность Курской области, уверены власти региона.

Платформа для испытаний

Высокотехнологичное подразделение в составе добровольческой бригады БАРС-Курск создает Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ). Отряд станет платформой для испытаний новейших систем связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР), микроэлектроники, робототехники, систем разминирования и программных комплексов ситуационной осведомленности. Он также будет отвечать за противодействие БПЛА противника, рассказали «Известиям» в ЦБСТ.

— Сегодня в зоне СВО побеждает тот, кто быстрее внедряет технологии в реальных боевых условиях, и мы берем на себя роль драйвера этих решений. Объединение инженеров, предпринимателей и бойцов в одно подразделение — пример эффективной интеграции гражданских компетенций в оборонный контур, — рассказал «Известиям» секретарь Наблюдательного совета ЦБСТ, руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Источник изображения: iz.ru

По его словам, проект должен повысить защищенность российских регионов, помочь оперативно реагировать на угрозы атак БПЛА.

Создается не просто подразделение, а полевой технологический полигон, отметил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

— Здесь инженеры, операторы, специалисты по искусственному интеллекту, связи, РЭБ и микроэлектронике смогут испытывать свои разработки в реальных условиях, адаптировать их и мгновенно доводить до нужного уровня, — сказал Андрей Безруков. — Такая связка «полевые испытания – доработка – немедленное применение» критически важна для того, чтобы противостоять современным угрозам, прежде всего — беспилотным системам противника. Там, где решения должны появляться быстро, мы делаем их быстрее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Набор добровольцев в отряд начнется на следующей неделе. Подписавшие контракт получат полный пакет льгот и статус ветерана боевых действий через полгода.

— Вопросы безопасности для Курской области сегодня в особом фокусе внимания, и весомую поддержку в ее обеспечении оказывает наша добровольческая бригада БАРС-Курск. Новый отряд БПЛА в составе бригады позволит усовершенствовать работу по отражению варварских атак врага. Каждый день мы фиксируем воздушные угрозы со стороны ВСУ, укронацисты подло атакуют нашу инфраструктуру, наших людей. Новые методы по отражению этих атак обеспечат реальную безопасность нашего региона, — рассказал «Известиям» губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Инновационный отряд

Новый отряд БПЛА может стать полевой лабораторией по испытанию новейших систем вооружения, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— В Курской области он появится не случайно, — считает он. — Регион подвергается атакам дронов практически ежедневно. В приграничных районах действуют коптеры, вглубь области пытаются нанести удары БПЛА самолетного типа. Противник концентрирует значительные ресурсы для ударов по региону, и ему надо противостоять.

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин Источник изображения: iz.ru

Сейчас фактически идет война дронов, напомнил эксперт.

— Если мы хотим, чтобы БАРС был эффективен в современном военном противостоянии, он должен иметь сильную беспилотную составляющую, — отметил Юрий Лямин. — В первую очередь, конечно, разведывательную и антидроновую, иметь эффективные системы РЭБ и РЭР. В таком случае отряд сможет уже в ближайшее время повысить эффективность борьбы с дронами в регионе. При этом БАРС-Курск станет современным и эффективным соединением, с хорошей экипировкой и вооружением.

Пригодятся и разработки новых систем по разминированию, отметил эксперт.

— После атаки ВСУ на приграничные районы области там осталось множество минных полей, неразорвавшихся боеприпасов, которые надо уничтожать. Новая техника поможет это сделать, — отметил Юрий Лямин.

БАРСы усиливаются

Добровольческие отряды территориальной обороны БАРС в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму и Калининграде были созданы в прошлом году. Они сформированы по территориальному принципу комплектования: добровольцы несут службу только в своих регионах. Наиболее важную роль сыграл отряд в Курской области, из которой российские войска выбили подразделения ВСУ.

Добровольцы, входящие в БАРС, занимаются охраной и обороной важных объектов инфраструктуры, борьбой с беспилотниками, выявлением диверсионных групп противника, обеспечением режима контртеррористической операции (КТО).

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

В этом году на вооружение отрядов территориальной обороны БАРС впервые поступили танки. Ранее эти формирования были оснащены лишь легкой бронетехникой.

«Известия» писали, что во время сборов, прошедших в Калининградской области, были сформированы и подготовлены танковые подразделения, состоящие только из резервистов.

Получив тяжелую бронетехнику, добровольческие отряды получат возможность вести бои на равных с любыми силами противника, если они попробуют прорваться на территорию российских регионов. Боевые машины могут поддерживать пехоту, атаковать вражеские укрепления и уничтожать бронетехнику.

Такое усиление обусловлено спецификой выполняемых ими задач. Танки всё чаще используются для поддержки пехотных подразделений. БАРС — это в первую очередь оборонительные подразделения, которым нужна соответствующая помощь огнем.

Богдан Степовой